La tristeza de Clerc por la salud de Guillermo Vilas: “Me da bronca y lloro por él”

“Batata” habló sobre la situación que atraviesa el máximo ídolo del tenis argentino y reconoció sin dudas fue el número uno del mundo.

No hay dudas que José Luis Clerc y Guillermo Vilas son dos de los máximos ídolos del tenis argentino y, si bien estuvieron peleados durante mucho tiempo, el respeto y admiración nunca se perdió. Batata se refirió al actual estado de salud de Willy y reconoció que le da mucha amargura y tristeza verlo de esa manera.

“Me da mucha tristeza, mucha amargura. Lloro, no delante de Guillermo, pero lloro, porque veo a los hijos y me da bronca. Siempre le dije que iba a ser un buen padre, y lo es”, contó Batata Clerc en una extensa entrevista de Diego Borinsky para el diario La Nación.

Vilas, de 68 años, padece un deterioro cognitivo y se encuentra radicado en Mónaco junto a su familia. “Tengo contacto con Guillermo y su familia, pero hace un mes que no hablo. Me interesa mucho su vida. A veces recordamos algunas cosas. Está Phian, su mujer, que lo ayuda, le dice ‘Es Batata’, y Guillermo se ríe y dice: ‘Uy, Batata’, pero a mí me pone mal que esté en la situación en que está”, reconoció Clerc.

Clerc no vio el documental de Vilas

Clerc, de 62 años, llegó a ser número 4 del mundo y actualmente es comentarista de tenis en ESPN. Tuvo una relación tirante con Vilas, sobretodo en su etapa como jugadores del equipo argentino de Copa Davis. Sin embargo, no hay rencores y Batata afirmó que lo quiere mucho. “Hemos tenido discusiones fuertes, pero nunca estuvimos cerca de irnos a las piñas”, agregó.