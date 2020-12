La terrible confesión de Esmeralda Mitre sobre la herencia familiar

La actriz habló de la sucesión de su papá, quien falleció en marzo pasado.

Hace algunos meses, Esmeralda Mitre visitó Ph, Podemos Hablar, y allí contó la interna que existe en una de las dinastías más importantes de nuestro país. Ahora en una nueva entrevista, la polémica actriz reveló detalles de la millonaria sucesión de su padre, Bartolomé Mitre.

“Mis hermanos querían que yo herede menos, pero decidí buscar la verdad y encontré fondos de inversión que mi padre tenía escondidos. Quisieron quedarse con la casa de mi madre, la de Barrio Parque, donde vivimos ella, mi padre y yo hasta que mis padres se separaron. Yo digo que es el matrimonio más legítimo porque estuvieron juntos 25 años y habrá sido la etapa más pudiente de mi padre, en los noventa. Entiendo que las ganancias de mi madre son mucho mayores, pero eso no es su culpa y mucho menos la mía. Mi hermano Bartolomé quiso hacerse el administrador de la sucesión y empezaron a aparecer cosas raras. Eso generó una disputa muy grande entre nosotros. Yo quería que cada uno tuviera su parte, repartida por igual. Pero ellos abrieron la sucesión a espaldas mías”, reveló en diálogo con ElDiarioAr.

“No hablo con mis hermanos. Con Dolores sí tuve un acercamiento hace poco. Ahora están de mi lado porque cuando empecé a investigar encontré muchísimas cosas que mi papá tenía escondidas. Cosas a su nombre, como cuentas en el exterior y fondos de inversión. Ahí se dieron cuenta de que les convenía. Estamos llegando a un primer acuerdo que sería poner en venta los bienes, que es “lo menor” del patrimonio. Luego hay que poner en orden las acciones, las cuentas, el dinero…”, agregó.

Por otro lado, Esmeralda habló de su proyecto para formar parte del diario “La Nación” : “¿Sabés por qué no estoy al mando de La Nación? Porque todavía no heredé. Quiero entrar en el diario, claro, pero no con un puesto. Quiero entrar como accionista para darlo vuelta. Así como está no funciona. No tiene ningún sentido, no lo lee nadie. ¡Y es el diario más importante del país! Y como no es un multimedio, es muy fácil transformarlo. Tiene que ser un negocio que dé ganancias. Pero para eso hay que tener ideas, no ser un paracaidista. Y la gente que hoy está en el diario es paracaidista. No tiene contactos con la gente del poder ni de la comunicación”.

Cerca del final de esta nueva entrevista, ella habló de su relación con Nequi Galotti, la última esposa de su padre: “A Nequi la defendí públicamente y en la intimidad de la familia también. Ahora es una persona a la que desconozco. Yo dije, y reafirmo, que no creo que esté capacitada para llevar adelante la herencia y el trabajo de mi padre. Me parece que es obvio por qué. Yo la respeto, es modelo y lo hace muy bien. Pero nunca participó del diario, no sabe nada de periodismo”.

“En principio reclamó como parte de la herencia este departamento, que es mío porque lo compré cuando me casé con Darío (Lopérfido). No sé por qué, no lo entiendo. Y sí, pasó algo, pero no lo quiero contar porque sería muy vulgar de mi parte ventilarlo”, finalizó.