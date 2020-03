View this post on Instagram

Hace esta rutina: . 5 rondas de los siguientes 6 ejercicios: . 5 de sentadilla lateral + sentadilla con cada pierna 12 peso muerto 20 sbdominales sit up 10 eleavaciones de cadera 20 abdominales oblicuos 20” de sentadilla con salto . Rutina armada por @antorosso28 para @bigg.fit #bigathome