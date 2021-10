La respuesta de Wanda Nara al descargo de China Suárez: “De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma”

Luego del extenso escrito que subió la actriz a las redes, la modelo le salió al cruce sin filtro.

Lejos de pasar por alto el contundente descargo que hizo Eugenia “la China” Suárez tras estar en boca de todos por ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la modelo le respondió sin filtro en las redes ¡con exabrupto incluido!.

A poco de que la actriz diera a conocer su versión de la historia, en la que resaltó que “me ha tocado relacionarme con hombres a los que les creí que estaban separados”, Wanda lanzó un filoso dardo: “De mi familia me encargo yo. De las put… la vida misma (fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas)”, escribió en un collage que subió a Instagram Stories, dejando en claro que su muro de Instagram fue prueba suficiente de la historia de amor que tenía con el padre de sus hijas Francesca e Isabella, a través de varias fotografías a pura complicidad y romanticismo que compartió con sus seguidores.

Horas antes, Yanina Latorre había dado cuenta del mal momento que estaba atravesando la hermana de Zaira Nara al recibir un audio en pleno vivo de Los Ángeles de la Mañana en medio de una crisis de llanto: “Wanda está llorando por todas las cosas que le llegan, por la gente que la crítica, periodistas que dicen que ella le hace subir fotos y posteos”, lanzó.

“Ella realmente está quebrada, me dijo ‘yo no lo hago subir nada’. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la China”, añadió.

Y cerró, tajante: “Ella tenía vínculo con la China, tengo la foto de un chat de la China Suárez diciéndole ‘Me hace mal, tu hija es la perfección, me morí de amor con las fotos de Isabella y Fran, no podes tener hijos tan lindos’, le pone en WhatsApp, es una cínica”.