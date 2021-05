La respuesta de Thelma Fardin tras los dichos de Juan Darthés

Luego de que el actor reapareciera y volviera a confirmar su inocencia, la actriz dejó un firme comunicado en las redes sociales. Además, recibió el apoyo del Colectivo de Actrices Argentinas.

“No hice nada de lo que me acusan, soy inocente”, dijo Juan Darthés en una nota que le brindó al programa de televisión brasileño Domingo Espectacular, que se emite por Record TV, luego de que el mismo presentara un informe producido por el periodista Roberto Cabrini, en el que mostraban cómo era la vida del actor en el país vecino tras la denuncia por violación que le radicó Thelma Fardín en Nicaragua en el año 2018.

El ex protagonista de Patito Feo se había refugiado en Brasil, su país de origen, amparado en la imposibilidad de ser extraditado. Sin embargo, el 6 de abril la Fiscalía Federal de San Pablo lo denunció por estupro agravado y pidió que la Justicia acepte llevarlo a juicio en un plazo estimado de un año. El pedido fue aceptado diez días más tarde. Y, de esta forma, en el 2022 el actor argentino podría enfrentar un proceso penal por la denuncia iniciada por Fardín en Managua con la representación de la abogada Eylin Cruz Rojas.

“Sólo quiero decir que, finalmente, me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron. Y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida”, dijo Darthés luego de que las cámaras lo siguieran a él y a su familia, corroborando que junto con sus hijos llevan adelante una vida completamente normal.

Frente a esta situación, Thelma decidió emitir un comunicado que compartió en sus redes sociales. “El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, comienza diciendo el escrito.

Y continúa: “Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ‘le creo no le creo’, no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla”.

Como cierre, Thelma concluye su descargo diciendo: “Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres”.

Darthés fue seguido por las cámaras de la televisión brasiera Darthés fue seguido por las cámaras de la televisión brasiera

Cabe señalar que Luiz Antonio Nazareth, defensor del actor en suelo brasilero, también habló con el ciclo en cuestión y aseguró que su representado era inocente, brindando declaraciones similares a las que en algún momento realizara Fernando Burlando en los medios locales. “Él no es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano. Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos gratamente a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña”, dijo con respecto a la alerta roja de Interpol. Sin embargo, pese a los dichos del abogado que asegura que su defendido evitó el contacto con Fardín y que no entiende el por qué de la denuncia, la Justicia pareciera desandar otro camino.