La reflexión de Calu Rivero sobre los cambios en su cuerpo mientras transita su embarazo

Semanas atrás se había confirmado que la actriz está esperando su primer hijo junto al empresario Fernando Aíto de la Rúa

Hace poco más de dos semanas, la noticia del embarazo de Calu Rivero sorprendía a todos. La información la dio a conocer Estefi Berardi en LAM, donde también contó que el padre del niño en camino es nada más ni nada menos que Fernando Aíto de la Rúa, con quien la actriz mantiene una relación de bajo perfil desde hace años. Tanto era así que el romance entre ambos permanecía en la más absoluta reserva.

Una vez ya confirmada la primicia de la panelista, fue la propia Dignity -tal como se hace llamar la exprotagonista de Dulce Amor– la primera en reaccionar en sus redes sociales. Aunque ella también mantiene su intimidad lejos de los medios, se conmovió por los cálidos mensajes de sus seguidores y quiso extender su gratitud con un posteo. “Kairós, gracias”, expresó en el epígrafe de una foto donde se la ve con una enorme sonrisa, los rayos del sol ingresando detrás suyo y el torso desnudo. También sumó un emoji de destellos luminosos, como símbolo del mágico momento que está viviendo. La palabra que eligió para acompañar su agradecimiento tampoco es casual: kairós es un concepto que proviene de la mitología griega, y está íntimamente relacionado con el tiempo cualitativo, en vez del cronológico.

Pero lo cierto es que, ya ahora con el embarazo un poco más avanzado, Rivero está experimentado los primeros cambios en su cuerpo y, en la tarde de este domingo, decidió dejar una reflexión en su cuenta de Instagram. “´Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso´, dijo Badgalriri. Qué momento ese cuando tu ropa ya no te es tan funcional porque no te entra y no querés salir disfrazada a la calle”, comenzó expresando. En tanto, le agradeció a una amiga suya por facilitarle prendas de su local, y cerró: “Sigo encantada con el juego creativo de vestirme, con o sin panza. Feliz domingo para todos”. Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios positivos.

La foto con la que Calu Rivero acompañó su reflexión

La historia de amor entre Calu y Aito tuvo sus idas y vueltas. En diciembre de 2008 surgieron fuertes rumores de romance, y aunque en un principio sus allegados aseguraban que se trataba solo de una amistad que databa de más de un año, Rivero confirmó el noviazgo poco después. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, expresó la actriz, quien por ese entonces tenía 21 años y Fernando 32. Sin embargo, tiempo después la pareja se disolvió lejos de los flashes mediáticos y no trascendieron los motivos.

Muchos años después, y luego de que ella terminara su relación con el documentalista ruso Andrey Manirko, en abril del 2021 trascendieron fotos de Calu abrazada con Aíto en las playas uruguayas de San Ignacio, en una caminata al atardecer. Así dieron cuenta de que había resurgido el amor, y un año y medio más tarde están en la dulce espera de su primer hijo.

En el ciclo de América, Berardi contó que la actriz le había confirmado el embarazo, pero le pidió unos días para hacerlo público ya que primero quería contárselo en persona a su abuela, que reside en su Catamarca natal. Con el visto bueno de la artista, la noticia fue difundida.