La reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si estaba embarazada

La rubia tuvo una contundente respuesta cuando le consultaron por el rumor.

Mica Viciconte y Fabián Cubero conforman una de las parejas más sólidas del momento. La pareja logró formar una verdadera familia ensamblada con Allegra, Sienna e Indiana, las tres hijas del deportista, y disfrutan a full su tiempo juntos.

Pero desde que decidieron convivir, la pareja es motivo de diversos rumores y sus fans fantasean con que agranden la familia. Esta vez, fue Ángel de Brito quien encaró a la ex chica Combate con una pregunta directa de uno de sus seguidores. “¿Es verdad que Mica está embarazada?” a lo que Viciconte respondió de manera contundente. “No es el momento”.

Alejada de cualquier conflicto, Mica se refirió a las declaraciones de Nicole Neumann, en la que habló de las medidas de cuidado extremas que tienen en su departamento contra el coronavirus. “Hay un problema y no hablo de ella en particular, pero gente que pasa a transmitir pánico, que no está bueno. Primero quiero decir algo: tanto Fabi como yo somos adultos, tenemos la capacidad de si no entendemos algo consultar, averiguar, preguntar, sabemos cocinar”, disparó.