La Provincia convoca a las personas recuperadas de Covid a donar plasma

Además de la aceleración en la vacunación, el Ministerio apunta a reforzar el stock de este componente para enfrentar una posible mayor demanda ante la segunda ola de casos.

La transfusión de plasma de convaleciente es un tratamiento que permite reducir el agravamiento de los pacientes con coronavirus, la ocupación de camas UTI, y el índice de mortalidad. Por eso, la cartera de Salud bonaerense convoca a quienes están en condiciones de donar para fortalecer las reservas, y estar preparados ante una mayor demanda tras el alarmante aumento de contagios.

Esta medida se suma a la intensa campaña de vacunación que la Provincia lleva adelante, y las acciones que apuntan a profundizar los cuidados para bajar la circulación viral y evitar la saturación del sistema de salud.

Desde el Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique” del Ministerio de Salud de la Provincia, afirmaron que se garantizaron todas las demandas transfusionales de plasma hasta la actualidad, pero que es necesario reforzar el llamado solidario frente al incremento de casos positivos que se reportaron en las últimas semanas.

La directora asistencial del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, Alejandra De Bonis, sostuvo que “tenemos el stock suficiente para poder enfrentar la demanda actual, que son unas 10 unidades por día; pero dada el contexto que enfrentamos hay que anticiparse y por eso pedimos a todo aquel que haya tenido Covid-19, no importa con qué gravedad, que se acerque al Instituto para que lo estudiemos y comprobemos si es un posible donante”.

La Provincia de Buenos Aires fue pionera en el procedimiento de plasma convaleciente en nuestro país, y desde mediados de mayo del 2020 hasta la fecha se registraron unos 3.950 donantes de plasma, y 9.725 fueron transfundidos. Además, más de 500 donantes lo hicieron en más de una oportunidad ya que se obtuvieron 10.436 unidades de plasma gracias a los multidonantes.

Los pacientes recuperados pueden acercarse a los más de 100 hospitales provinciales y municipales del territorio bonaerense a realizarse las muestras de sangre para evaluar la cantidad de anticuerpos, y ver si pueden donar en los Centros Regionales de La Plata, Mar del Plata y 3 de Febrero; y en los hospitales “Vicente López y Planes” de Gral. Rodríguez y “Penna” de Bahía Blanca. Esto ayudará a 3 o 4 personas a recuperarse y, en muchos casos, evitar su internación en terapia intensiva.

De Bonis adelantó que, de cara al avance de la pandemia y la intensificación en la campaña de vacunación bonaerense, se está estudiando “la posibilidad de recolectar el plasma de personas con Covid-19 ya inmunizadas porque la titulación de anticuerpos es muy alta; y seguramente podremos hacerlo en las próximas semanas”.

PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS

El procedimiento de la transfusión de plasma consiste en que el paciente con COVID-19 en estado moderado a leve reciba los anticuerpos que ya vencieron ese virus en otra persona lo que, según se comprobó, evita que el cuadro empeore cuando se administra dentro de las 72 horas después del inicio de los síntomas y el componente de la sangre tiene buena cantidad de anticuerpos.

Según resolución del Ministerio de Salud (9/2021) el uso del plasma “debe administrarse como tratamiento en pacientes con menos de tres días de iniciados los síntomas, que no presenten criterios de gravedad y con diagnóstico confirmado de Covid-19, de acuerdo al criterio de los médicos tratantes en interconsulta con el Servicio de Medicina Transfusional en el marco de Protocolos médicos aprobados por la Autoridad Jurisdiccional correspondiente”.

Asimismo, para cualquier consulta pueden comunicarse con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires al 0800 222 0101, que funciona todos los días las 24 horas, donde les informarán el procedimiento y las condiciones para hacerlo. También pueden hacerlo a través de las redes sociales: Sangre Circulando (Facebook); @Hemodifusion (Twitter); y sangrecirculando (Instagram).

REQUISITOS PARA DONAR PLASMA

• Ser recuperados de COVID-19.

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Haber transcurrido 28 días sin síntomas y haber recibido el alta médica.

• Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.

• No poseer patologías cardiológicas, ni enfermedades preexistentes tales como hepatitis B y C, etc.