La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por “atrocidades” en Ucrania

Mediante votación, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió este 7 de abril a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras argumentar informes de “violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos” por parte de las tropas de Moscú en Ucrania. El Kremlin había advertido que recibiría esa medida como un “gesto hostil” con consecuencias para las relaciones bilaterales.

Las tropas rusas ya se han retirado de las destrozadas áreas de la región de Kiev, según información de inteligencia de Estados Unidos, y se redirigen al este del país con el objetivo de controlar totalmente la región del Donbass.

Los asaltos allí no se han detenido. El Ministerio de Defensa de Reino Unido informó en las últimas horas sobre ataques aéreos rusos y disparos de artillería a lo largo de la línea de control de la región del Donbass.

En el día 43 de la guerra, la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, luego de que los países miembros a favor de la medida argumentaran las “atrocidades” cometidas por el Ejército ruso en el territorio ucraniano.

En Bruselas, la OTAN y el G7 también evaluaron los próximos pasos para respaldar a Ucrania. Y está previsto que la Unión Europea (UE) emita una nueva ronda de sanciones contra Moscú.

Estas son las principales noticias de la guerra en Ucrania este 7 de abril:

En una entrevista con la cadena británica ‘Sky News’ el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, reconoció que una cantidad considerable de sus soldados ha muerto en lo corrido de la guerra que lanzó contra Ucrania, aunque no especificó cifras.

“Tenemos pérdidas significativas de tropas. Es una tragedia para nosotros, aseguró Peskov.

“We have significant losses of troops”. Vladimir Putin’s press secretary Dmitry Peskov says it’s a “huge tragedy to us” to have lost Russian troops during the war in Ukraine. https://t.co/X3flQUBL0r Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PGHoFvdewb — Sky News (@SkyNews) April 7, 2022

El pasado 25 de marzo fue la última vez que el Ministerio de Defensa ruso informó sobre pérdidas. En ese momento indicó que 1.351 militares murieron y que otros 3.825 resultaron heridos, desde que lanzó el conflicto al que se refiere como “operación militar especial”.

Sin embargo, Ucrania y Estados Unidos afirman que los fallecimientos de militares rusos son mucho mayores de lo que Moscú admite. Hasta mediados de marzo, Washington señaló 7.000 muertes de soldados rusos y Kiev habló de 15.300 decesos de uniformados enviados por el Kremlin.

Estas cifras son difíciles de confirmar de manera independiente.

Las agencias estatales de noticias rusas reportaron que el Kremlin calificó como “ilegal” y “políticamente motivada”, la expulsión de su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por su parte, el Gobierno ucraniano agradeció a Naciones Unidas por tomar esa medida, tomada mediante votación en una sesión extraordinaria en la sede del organismo, en Nueva York.

La resolución para expulsar a Moscú citó informes preocupantes sobre graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército de Rusia en Ucrania, especialmente tras las ejecuciones de civiles en Bucha, localidad a las afueras de Kiev, según denunciaron sobrevivientes y testigos.

Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, los representantes de los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU suspendieron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

La medida fue tomada luego de que las naciones a favor citaran informes de “violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos” por parte de las tropas rusas en Ucrania.

La resolución adoptada expresa “grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania”, particularmente por los informes de abusos de derechos por parte de Moscú.

The General Assembly has voted the suspension of Russia from the Human Rights Council @UN_HRC.



The message is clear: Russia’s actions in #Ukraine are contrary to everything we have stood for since the creation of the United Nations. pic.twitter.com/CajBRpB7FK— La France à l’ONU (@franceonu) April 7, 2022