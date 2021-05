La nueva vida del Teto Medina tras rehabilitarse: “Hay que aprender a pedir ayuda”

El conductor reapareció después de un año y habló a corazón abierto sobre su lucha contra la adicción a las drogas

Marcelo “Teto” Medina mantiene un bajo perfil desde hace más de un año, alejado de las entrevistas y los focos mediáticos. Recordemos que en junio de 2019 enfrentó una denuncia por abuso y violencia de género por parte de su expareja, Mónica Fernández, y luego de que se retirara la acusación en su contra, decidió hacer un cambio rotundo en su vida. El conductor ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y estudiar una nueva profesión.

En una profunda entrevista en Silvestre en la noche (Canal 9 Salta), el conductor se mostró renovado y feliz por la transformación que experimentó en los últimos dos años. Una vez que dejó atrás la escandalosa denuncia en su contra que inició quien fue su pareja durante cinco años, el exintegrante del histórico VideoMatch dio vuelta la página y comenzó una nueva etapa.

Con un look renovado, habló sobre las épocas más oscuras que atravesó y contó que lo inspiraron para convertirse en operador socioterapéutico especialista en adicciones: “Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones; contamos nuestro testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema”.

Tal como se puede ver en sus distintos posteos de Twitter, actualmente organiza reuniones terapéuticas con miembros de la comunidad para que puedan expresar sus miedos y dificultades. “Estoy entusiasmadísimo con esto, porque a partir de esa vivencia me involucré más. Lo mismo que le digo a los chicos les digo a las familias: ‘Vos podés tener a alguien un año internado pero si cuando uno sale vuelve a la misma familia, va a volver a tener el mismo problema”.

El animador televisivo aseguró que descubrió una motivación en el aporte que puede brindarle a los jóvenes que quieren cambiar su futuro. En este sentido, comentó que muchos de los chicos “sienten vergüenza de estar internados”, y él intenta transmitirles que se trata de una cuestión de salud que no debe causarles humillación, sino más bien un alivio de transitar acompañado los peores momentos.

El Teto Medina ahora dedica su vida a ayudar a otros chicos que padecen adicción a las drogasTwitter: @tetomedinaok

“Lo más importante de todo es que cuando uno está mal tiene que saber pedir ayuda. Hay que aprender a pedir ayuda, reconocer que uno solo no puede. Hay una salida”, insistió. Además aclaró que trabaja de forma complementaria con profesionales de la salud: “Nosotros somos los de campo y vivimos el día a día del paciente, pero después lo derivamos a un profesional de la psiquiatría o psicología, según corresponda”.

Tras haber sido internado en 2019 por un fuerte cuadro depresivo, aseguró que vivió en carne propia la sensación de que no había más motivos por los que seguir, y encontró en la terapia de grupo una razón para salir adelante. “Ahí me decidí a estudiar esto y profundizar sobre el tema; hay que enseñarle a la gente tiene que no hay que esconder las cosas, que hay que hablarlas, porque esa es la mejor manera de resolver el conflicto, con la bondad y humildad de acercarse a alguien y pedir esa ayuda”, sentenció.

El conductor contó que disfruta de los encuentros con los jóvenes, a quienes calificó como “los campeones que eligieron recuperarse y que su familia deje de sufrir”, y confesó que encontró la felicidad en ese camino: “Cuando tengo 40 o 50 chicos con problemas de adicción les hablo, cuento mi experiencia, los escucho y les explico que esto se cura si uno aprende a sacarlo para afuera”.

“Siempre se dice que uno tiene vidrio molido adentro cuando se angustia hasta que llega un momento que explota. Lo importante es aprender a compartir y sobre todo en estos grupos donde no hay uno mejor o uno peor que el otro. Todos tienen problemas similares y yo aprendo y sano con ellos”, concluyó.