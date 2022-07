“La Negra” Vernaci: “Baby Etchecopar está acostumbrado a maltratar a las mujeres”

La conductora radial enfrentó todas las acusaciones del periodista en su contra. “Tendrá que demostrar todo lo que dijo”, aseguró. Mirá el video.

La Negra Vernaci viene de un inesperado enfrentamiento con Ángel de Brito, y ahora fue Baby Etchecopar quien la llamó “siniestra, insoportable y soberbia” en su programa. Ahora la conductora, no se quedó callada y le respondió a ambos.

“Las declaraciones las tome como de quién viene. Baby está muy acostumbrado a maltratar mujeres asique no esperaba otra cosa de parte de él. Ahora hay que demostrar si es verdad todo lo que dijo”, expresó. Y además agregó: “Yo no se si la Libertad de expresión abarca decir cualquier cosa sin pruebas”.

“No es algo que me interese demasiado, cada uno da las batallas que quiere y esta no es una batalla que a mi me interese”