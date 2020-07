La mano de Díos

El 17 de agosto de 1994 el expediente de la causa por el atentado a la AMIA inició el camino para incorporar al primer testigo protegido. El Testigo A, conocido a partir de una publicación del diario La Nación como Majid Parvas, un empresario iraní, instalado desde hacía cinco años en Argentina, había integrado los servicios de inteligencia de su país y para entonces trabajaba secretamente contra el gobierno de Irán. Parvas habló de las cédulas dormidas, de Hezbollah, Triple Frontera y de Irán detrás del atentado. Y fue quien introdujo en el expediente el nombre de Salman El Reda, observado desde el atentado a la embajada de Israel, a quien hoy el gobierno de Estados Unidos considera como organizador de los atentados en Buenos Aires. Una declaración tan importante que hasta la AMIA sostuvo que la imputación a El Reda se sustentó originalmente en esa declaración. El juez Juan Galeano debió estudiar cómo incorporar esa declaración. El testimonio no tiene datos de observación directa sino que proviene de un testigo de contexto, pero es, sin embargo, el molde de la hipótesis central que comenzó a afianzarse desde entonces.

La revisión de los papeles desclasificados sucesivamente por la SIDE muestra que lo que sucedía en la causa tenía un contraplano fuera del expediente. Mientras Galeano avanzaba, las escuchas entregadas a las querellas señalan un cobro secreto de 10.000 dólares para Parvas, pactado por el juzgado y entregado por un abogado de la DAIA y empleado del Banco Mayo, como ocurrió con Carlos Telleldín. La primera entrega se hizo el 17 de noviembre de 1994 como resultado de una larga discusión. A Parvas le llegaron sólo 3 de los 10 por sueldo, prometidos. Estaba tan enojado que quiso devolver “esas monedas” a Galeano. El intermediario fue Ramón Ojeda, a partir de diciembre Testigo E de identidad reservada, un capitán del Ejército retirado del Batallón 601, prestado a Inteligencia de Gendarmería que colaboraba con Galeano, aunque el juez creía que reportaba a la SIDE, y él no lo aclaraba.

El 17 de noviembre, Ojeda se comunicó con Parvas para decirle que tenía una “pequeña noticia”. Parvas se quejó: quiso devolverle “esas monedas a Juan”.

–Con Juan hay que hablar fuerte –dijo y sugirió mostrar dudas sobre el monto recibido. Luego, “comenta su intención de devolver el dinero y devolvérselo a Juan porque Juan es el responsable”.

Por esos días, Galeano hacía un viaje a Siria con Carlos Menem. Y le pidió a Ojeda que se comunique son su secretario.

Quién es Parvas, el comienzo

Parvas nació en una familia de buen pasar, según dijo. A los 14 años estudió inglés en un viaje a Gran Bretaña, volvió a Irán, hizo traducciones circunstanciales para los servicios de inteligencia de la SEPAH (ejército iraní) y luego se integró el área de Contra-Espionaje para controlar a quienes llegaban a hacer inversiones. Participó en la guerra Irán-Irak. Volvió a Teherán. Para 1994, llevaba cinco años en la Argentina donde montó empresas, entre ellas una llamada Imanco SA con dos socios investigados por la SIDE en una carpeta llamada Caso Trio, cuyo archivo hoy tiene Memoria Activa. Realizaba importaciones y exportaciones, de carne a armas. En 1990, conoció a Jalil Amado (FAA), entonces subdirector del Aeroclub de La Plata, quien le presentó a tres personas que le ofrecieron la venta de misiles Harpon. De acuerdo a los archivos, siempre le fue mal en las empresas y se fundió sistemáticamente. Para 1994, estaba en la ruina.

El 17 de agosto de 1994, el juzgado recibió una llamada que advertía sobre una reunión en el Correo Central entre dos periodistas y un iraní. El juez pidió a la División de Comunicación de Policía Federal que se apostara a grabar el encuentro. A foja 270, el juez observa el video. Reconoce a un periodista. Y a foja 274, el colaborador del juez, aquel retirado del Ejército de nombre Ramón Ojeda, reconoce al iraní: Majid Parvas, a quien acompaña a sol y a sombra desde entonces.

La cita

Galeano primero citó a los periodistas, Omar Lavieri y Jorge Grecco. Le dijeron que habían recibido en el diario Clarín una llamada de alguien que se presentó como Luis Alberto Cáceres y dijo tener información sobre AMIA. Se reunieron en la puerta del Palacio de Justicia. Les ofreció informes sobre Hezbollah en América Latina. Entregó un documento y pidió 50.000 dólares. Volvieron a verlo el 20 de agosto en el Correo Central, donde les ofreció dos nombres del atentado a la Embajada de Israel e introdujo el término célula dormida y una explicación de cómo funcionaban. Con esos datos, Galeano citó a Parvas y dispuso la grabación del encuentro. Todo esto es conocido. Y está en el expediente. En cambio no figura el primer encuentro que Galeano tuvo con Parvas, el 13 de septiembr,e antes de la declaración formal. La charla grabada y desgrabada por la SIDE quedó en los archivos hasta ahora.

–¿Quería conocerme? —le dijo Galeano.

–Si –dijo él—. Soy iraní, vivo acá hace cinco años.

Parvas dijo lo que dirá más tarde en la declaración oficial. Galeano le dijo:

–Yo necesito que usted declare.

El 23 de septiembre, finalmente declaró. Parte de su declaración quedó reservada en un legajo, y otra parte se volcó en el expediente principal. Se presentó como parte de un grupo político disidente en Irán en contra de un gobierno que actuaba “en otros países en forma violenta”. Su movimiento no tenía poder para cambiar ministros, dijo, pero contribuía a avisar a terceros países en peligro. Explicó que todo comenzó en 1979 con el derrocamiento del Sha, la instauración de un gobierno sin partidos, o partido de dios o Hezbollah. Parte de su declaración es recordada porque caracterizó a Irán en tres grupos. El Grupo 1, el más radicalizado, con apoyo en las provincias donde muchos habían perdido seres queridos en la guerra con Irak. El Grupo 2, no tan fundamentalista, del que formaba parte el entonces Presidente. Y el Grupo 3, donde estaba él.

Varias veces el juzgado le preguntó por el Grupo 1, donde Parvas inscribió a quienes llevaban adelante las operaciones violentas fuera del país, con eje en el ministerio de Inteligencia conducido por Alí Fallahijan —hoy con pedido de captura—. Cuando Galeano le preguntó si podía describir la relación entre esa estructura y Hezbollah del Líbano, dijo:

Volvió a hablar del tema más adelante. Parvas declaró formalmente tres veces en ese mes de septiembre. Para la segunda declaración, Irán ya no sólo es quien da «una luz verde» sino que aparece involucrado en la organización de un atentado. También varía el modo de intervención de otros actores. Habla más sobre El Líbano y Hezbollah, que ahora aparece como quien planifica. Su descripción es una huella que dejó rastros en la causa.

“Generalmente todo se planifica en el ministerio de Inteligencia de Irán —el departamento encargado es el Quds—, la persona que lo planifica es un libanés (…) es quien planifica todos los atentados contra Israel en el mundo. Cuando se piensa en un atentado es porque Irán o Hezbollah quiere vengarse o responder a algún ataque de Israel”. Luego dice que el Quds otorga apoyo económico a Hezbollah. Puede variar pero pagan pasajes, gastos en el lugar del hecho, escalas previas y no paga a quienes intervienen porque son voluntarios. Dos o tres personas de Hezbollah viajan a Teherán, se entrevistan con el Quds, obtienen los detalles, regresan a Líbano y esperan la señal. Luego salta a Foz de Iguazú donde aguardan las personas que van a cometer el atentado, las células dormidas, si es una misión suicida. No saben los detalles. Esperan la orden que llega a través de una persona que viaja a informarles su misión. Mientras tanto se instalan en Ciudad del Este donde tienen parientes o amigos comerciantes, van con ellos, se quedan con ellos y trabajan. Los comerciantes sólo ayudan. La persona que llega a informar acompaña a quien va a realizar la operación hasta el destino y espera hasta asegurarse que todo salió bien. Solo dos días antes del hecho, el suicida va a saber qué tiene que hacer. El mensajero lo cita a dos o tres cuadras del blanco, le entrega camión o camioneta con el cual se deberá producir el atentado. Producido el atentado, el mensajero vuelve a Ciudad del Este, y de ahí viaja a Europa desde donde planea el regreso a Medio Oriente. Para realizarlo, cuentan con apoyo local. El mensajero no es solo mensajero sino un comando que sabe de explosivos. El plan comienza seis meses antes y se presenta al Ministerio de Inteligencia.

En ese contexto mencionó la intervención de El Reda, en sus dos primeras declaraciones. “Hay un miembro del Hezbollah que vive en Foz de Iguazú y trabaja en Ciudad del Este, a quien menciona como Salman El Reda, quien está casado con una mujer argentina de ascendencia árabe, viviendo la familia de esta en el barrio de Flores de la Capital Federal, cerca de la mezquita (…)”. Más tarde dijo que “se instaló en Foz de Iguazú después del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires y se considera que ha brindado apoyo local en aquella ciudad a los fines del atentado a la AMIA y es la persona coordinadora entre las células durmientes y la persona que viene avisar al integrante de esta que llegó el momento de concretar una misión. Esta persona llegó a Foz de Iguazú después de seis meses de producido el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, antes estaba en Colombia pero sabe que hizo varios viajes al Líbano con el fin de participar en diferentes acciones bélicas en el sur de ese país”.

Todo eso figura en el expediente. Puertas afuera pasaba otra cosa.

Ojeda, el otro D´Alessio

¿Ojeda comenzó a tener contacto con Parvas sólo a partir del video que vio en el despacho de Galeano? Es poco probable. Parvas contó aquel primer contacto de su empresa con Jalil Amado del año 1990. Dijo que le presentó a dos personas para vender armas: Jorge Mones Ruiz, mayor destituido del Ejército el 2 diciembre de 1992 por pertenecer al Movimiento Carapintada, también del Batallón Inteligencia 601. Y Martín Sanabria, capitán retirado del Ejército en 1989, para entonces en la SIDE. Le ofrecieron un negocio de venta de misiles a través de un persona del banco BCCI de Londres. Sanabria le pedía información sobre Irán y su embajada para pasárselos al entonces jefe de la CNI. La relación con Sanabria continuó hasta 1994 por la venta de submarinos que nunca se concretó, dijo. Pero Sanabria trabajaba con Ojeda en una cooperativa llamada Solucionar, y fue la persona que los presentó. Si eso es así, entonces: ¿quién presentó a Parvas en el despacho de Galeano? ¿Quién hizo esa primera llamada alertando del encuentro en el Correo?

En octubre de 1994, comienza la larga discusión sobre el dinero. Además de Parvas y Ojeda, también intervino el ¿periodista? Guillermo Cherashny. Ojeda llamó a su oficina de la calle Florida. Lo atendió su secretaria. Le dijo que había llegado un sobre a su nombre de parte de Natalio Charnik (fonética), que podría ser Natalio Czarny, quien era representante legal de la DAIA y empleado del Banco Mayo. De acuerdo a los datos, ¿ese es el primer pago que hizo la DAIA a un testigo como iba a repetirse con Telleldín? Ojeda le pidió que lo abra. Y que si había gente, lo hiciese en el baño. Vuelve a llamarla, y ella le adelanta el contenido del sobre: tres. Ojeda pregunta si había instrucciones, y ella dijo: “Hay algo”.

Ese mismo día Ojeda le avisa a Parvas, discuten. Comienzan a programar la participación en televisión. Cherashny se encarga de los contactos.

Poco después Ojeda inició el camino de testigo protegido. El 7 de diciembre se comunicó con una persona para preguntarle por otra que ninguno menciona. La persona que buscaba había estado reunida ese día con alguien a quien mencionan como La Segundo del capo del Kiosco que le hizo una propuesta acorde a lo que ellos querían: que fuera el perito. ¿Hablaban de Osvaldo Laborda? ¿El kiosco puede ser la DAIA? ¿Quién era la segunda?

Según los archivos revisados de la SIDE, Laborda había pertenecido al cuerpo de especialistas de explosivos de la Gendarmería Nacional, era de Inteligencia y tenía a cargo un grupo al que pertenecía Ojeda, trabajó en los peritajes de la Embajada de Israel por disposición de la Corte Suprema y “dictaminó que la acción se produjo mediante la utilización de un coche bomba, detonado sobre la vereda”, la línea sostenida por la embajada. Una vez retirado, Rubén Beraja lo contrató como perito de parte. Laborda ya había demostrando en un estudio que no había habido implosión en la AMIA.

Mientras tanto, Parvas se había puesto a buscar a El Reda. El 15 de marzo de 1995, llamó a la casa de Mohamad Reza Javadi Nia, donde habló con su esposa Claudia Navarrete Caro.

–Yo, una vez, hace mucho, te pedí el teléfono de Salman quien estaba en Foz de Iguazú. Tenía todo anotado en la computadora, pero ya no tengo la computadora. Usted tiene en su agenda el teléfono de él? Cuando se lo pregunté hace dos años, él estaba en Foz de Iguazú. Reza le preguntó a la familia de la señora Salman. Ustedes tienen contacto con ellos.

–No –dice la mujer—, Salman vive en el Líbano ahora.

–¡Ah! Porque el año pasado él me dijo que le fue muy bien en Foz de Iguazú.

–Estoy segura de que se fue a vivir al Líbano –insiste ella—, porque me lo dijo la cuñada de la esposa. Están viviendo en el Líbano.

–¿El mismo que trabajaba en Colombia, luego se vino a la Argentina y después se fue a Foz? Así que vendió todo y se fue al Líbano. ¿Y el hermano que estaba en Colombia?

–¡Ah! No sé –dice ella—, creo que ellos están en Foz de Iguazú.

–No, él está ya está en el Líbano –dice Parvas—. Yo conozco dos o tres personas, aparte dentro de 10 días voy para verlos y como no tenía el teléfono de Salman quise preguntarte.

El encubrimiento

Parvas era parte de la comunidad iraní local seguida por los servicios secretos desde el estallido de la embajada de Israel. El Reda también estaba en la mira. Hay quien dice que su nombre estaba en el expediente a una semana del atentado. Sin embargo, un estudio de la propia AMIA, señala que la primera imputación se sustentó “en los dichos del testigo de identidad reservada identificado bajo la letra “A” —cuya verosimilitud y contundencia fue recordada—, quien atribuyó abiertamente a dicho individuo haber sido miembro activo del Hezbollah a la época de los hechos y haber participado de la comisión del atentado, especificando que era la persona coordinadora entre las células durmientes y las personas que iba a avisar al integrante de ellas que había llegado el momento de concretar la misión”. Hoy se le atribuye, además, la propiedad de un teléfono que estaba a nombre de un tal Andrés Marquez y considerado clave porque estaba ubicado en la triple Frontera, al que se comunicaron desde Ezeiza el 1 de julio de 1994 por primera vez y se cortaron las comunicaciones el 18 de julio, a las 9, desde Aeroparque.

La relación de todas estas personas abre algunas preguntas. Y pone en diálogo estos primeros sucesos con el caso de Telleldín. El revendedor de autos robados cobró 400.000 pesos por su testimonio. Aún se discute si cobró dinero por la declaración o para acusar falsamente a un grupo de la policía bonaerense como conexión local. Parvas cobró dinero. Esta es la primera vez que se muestran los papeles. ¿Por qué cobró? ¿Debía introducir el nombre de El Reda en la declaración como Telleldín? Es una incógnita. Lo cierto es que la vida que corría en paralelo al expediente en miles de horas de conversaciones archivadas en la SIDE señala que hubo datos que se escondieron a las partes y por lo menos muestra por primera vez cómo los servicios de inteligencia introdujeron los datos.

Por Alejandra Dandan – El Cohete a La Luna