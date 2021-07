La lista completa de los ganadores del Premios Gardel 2021

La lista de ganadores de la edición 2021 de los Premios Gardel a la música argentina es la siguiente:

Álbum del año: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez.

Canción del año: “Ladrón” de Lali feat. Cazzu.

Grabación del Año: “Buenos Aires” de Nathy Peluso.

Mejor Álbum/Canción de Música Urbana/Trap: “Bzrp Music Sessions, Vol. 36” Bizarrap y Nathy Peluso.

Mejor Álbum Artista de Cuarteto: Magui Olave.

Mejor Álbum Artista de Folklore: “Abrazo” de Luciana Jury.

Álbum Artista de Rock: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez.

Álbum Artista de Tango: “La bella indiferencia” de Mariana Mazú.

Álbum Artista Pop: “Mi primer Día Triste” de Zoe Gotusso.

Álbum Artista Romántico – Melódico: Dany Martin.

Álbum Artista Tropical: “Es Lo Que Hay” de El Dipy.

Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: “The Last of Us Part II” de Gustavo Santaolalla.

Álbum Canción De Autor: “Criptograma” de Lisandro Aristimuño.

Álbum Conceptual: “Ya no mires atrás” de Luis Alberto Spinetta.

Álbum de Chamamé: “Hielo Azul Tierra Roja” de Chango Spasiuk-Per Einar Watle.

Mejor Álbum de Jazz: “Malosetti & la Colonia” de Javier Malosetti.

Álbum de Música Clásica: “Debussy preludios para piano” de Haydeé Schvartz.

Álbum de Reggae / Ska: “Flores y Burbujas” de El Natty Combo.

Álbum de Rock: “Pesado / Punk”: “Carne, tierras y sangre” de Pilsen.

Álbum en vivo: “Foro sol” de Los Auténticos Decadentes.

Álbum Folclore Alternativo: “Renacer” de Nahuel Pennisi.

Álbum Grupo de Cuarteto: La Konga.

Álbum Grupo de Folclore: “Ahyre” Ahyre.

Álbum Grupo de Rock: “Es así” de Las Pelotas.

Álbum Grupo Pop: “Paranoia Pop” de Bandalos Chinos.

Álbum Grupo Tropical: Los Ángeles Azules.

Álbum Infantil: “El Reino del Revés “ de Elena Roger y Escalandrum.

Álbum Instrumental-Fusión-World Music: “Solo Piano: Reflexiones” de Lito Vitale.

Álbum Música Electrónica: “Reworked” de Willy Crook.

Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: “Tango Improvisado” de José Colángelo y Franco Luciani.

Álbum Pop Alternativo: “Calambre” de Nathy Peluso.

Álbum Rock Alternativo: “Ubicación en tiempo real” de Barbi Recanati.

Canción de Dueto / Colaboración: “Bohemio” de Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias.

Mejor Colaboración De Música Urbana / Trap: “Mamichula” de Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool.

Colección de Catálogo: “Agujero Interior” de Virus.

Diseño de Portada: “Criptograma” de Lisandro Aristimuño.

Nuevo Artista: Nathy Peluso.

Video Clip Corto: “Todo Esto” de Kevin Johansen.

Video Clip Largo: “Almendra I – 50 Años”.

Ingenieria de Grabación: “La Conquista del Espacio” de Fito Páez.

Productor del año: Fiito Páez, Diego Olivero y Gustavo Borner.