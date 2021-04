La lista completa con todos los ganadores de los Oscars 2021

Nomadland se coronó como la mejor película. Mirá los videos, fotos y detalles de la noche más importante del cine.

La edición n ° 93 de los Premios Oscar , galardón concedido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, dio lugar a una ceremonia especial en Hollywood este domingo 25 de abril de 2021 a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, desarrollándose en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos , como así también en el Centro Ferroviario Union Station, de la misma ciudad. Nomadland se coronó como la mejor película.

La expectativa crece y todo está preparado para la 93 edición de la entrega de los premios Oscar, que, debido a la pandemia del coronavirus, este año cambió de fecha y se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias.

El evento fue transmitido en vivo por la cadena ABC -en América Latina por TNT- y no tuvo presentador. En su lugar, 18 cineastas estuvieron a cargo de los anuncios de los premios, entre ellos Bong Joon-ho, director de Parasite; Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern y Brad Pitt. Además de Bryan Cranston, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno y Zendaya, entre otros.

Emerald Fennell fue la primera ganadora de la noche en la categoría de Mejor guion original en Promising Young Woman. Daniel Kaluuya finalmente se llevó el Oscar 2021 por su labor en Judas and the Black Messiah.

Kaluuya había competido por el premio de la Academia en 2018 por su rol en Huye, la película que lo hizo visible en el mundo. Al recibir el premio, el actor agradeció a Dios, a su familia y amigos. “Es muy difícil hacer una película, y hacer una película de un hombre como este, ellos (Warner Bros.) lo hicieron posible”.

Chloé Zhao, la realizadora de Nomadland , ganó como mejor directora e hizo historia en los Oscars 2021 por ser la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el premio. La anterior había sido Kathryn Bigelow en 2009 por The Hurt Locker.

A quien tomó por sorpresa la nominación a Mejor Actriz de Reparto fue a Youn Yuh-jung, que si bien no es una recién llegada al mundo de la actuación fue una de las últimas candidatas a tener en cuenta. Además, es la primera vez que la intérprete aparece en el radar de la industri de Hollywood. Pero como si eso no fuera poco, también se llevó la estatuilla dorada por su rol en Minari, y de esta manera se convirtió con sus 73 años en la segunda actriz más veterana en ser premiada.

Después de que Fight For You de H.E.R se lleve la estatuilla a Mejor Canción Original, se vivió un divertido momento que tuvo a Glenn Close como protagonista.

El “In Memoriam” de los Oscars 2021

Como todas las ediciones de los Oscars, el “In Memoriam” es el momento más emotivo y profundo del espectáculo, ya que el mismo le brinda un homenaje a las grandes celebridades que fallecieron el último año. A causa de la pandemia que azota al mundo, muchos de ellos fallecieron por covid-19. Algunos de los artistas fueron: Christopher Plummer, Alan Parker, Ennio Morricone, Diana Rigg, Conchata Ferrell, Sean Connery, Chadwick Boseman y Jerry Stiller.



Oscars 2021: todos los ganadores