La línea 144 frente a la pandemia mundial

Los femicidios no frenaron durante la cuarentena y continúan con ritmo escalofriante. La línea gratuita 144 está disponible en todo el país las 24 horas para denunciar casos de violencia. Hablamos con Magali Palermo, abogada que desempeña el rol de operadora en la Línea 144 de la Provincia de Buenos Aires.

-¿Qué es la línea 144? ¿Cómo funciona?

La Línea 144 es un dispositivo de atención telefónica confidencial que actúa frente a distintas situaciones vividas por personas; se encuentra destinada a brindar contención, información y asesoramiento a Mujeres y disidencias sexo genéricas en situación de violencia de género. Es Importante establecer ya que se genera mucha confusión al respecto, que no se trata de una Línea de Emergencia y en el mismo sentido destacar que no se toman denuncias (las mismas deben realizarse personalmente en Comisarias / Fiscalías según corresponda, el proceso consta de distintas etapas ineludibles para alcanzar su finalidad).

Las entrevistas realizadas dependerán en cada caso de la demanda que presente cada mujer, su demanda plasmada en las situaciones relatadas resultan ser nuestro objeto de trabajo el cual se realiza desde el respeto y compromiso brindando luego de una escucha activa el recurso más adecuado – acceso a la justicia, prevención, contención ).

Es importante resaltar que existen dos Líneas una a nivel Nacional y otra de alcance Provincial; a esta última me referiré debido al roll que desempeño como Operadora. El equipo de trabajo está formado por profesionales de distintas disciplinas: Psicólogxs, Abogaxs, Trabajadorxs Sociales capacitadas en la temática de violencia y organizadas por Guardias rotativas compuestas por Operadoras; cada Guardia es supervisada por una Coordinadora. Para aquellas situaciones complejas que requieren articulación y seguimiento contamos con Equipos de Seguimiento o Casos Críticos según corresponda – ambos equipos pertenecen a la línea y también son conformados por profesionales.

-¿Qué casos atienden y cuándo?

Respondemos frente a situaciones de Violencia de Genero vividas por personas. Más allá de la diversidad de escenarios relatados, el punto en común en todas: la vulnerabilidad, el sufrimiento, el pedido de ayuda.

Para garantizar el acceso de todas las mujeres y disidencias sexo genéricas, se trata de una línea gratuita que funciona las 24 horas los 365 días del año.

-¿Es para todxs? ¿Para cualquier persona que padezca situación de violencia?

Al momento de recibir los llamados las voces no tienen identidad de género. La línea es para mujeres y disidencias sexo genéricas en situación de violencia de género, no está orientada a la atención de Varones Cis. Siempre recomendamos que se contacte quien se encuentra en situación de violencia de género, en caso de que no sea posible se asesora a familiares, amigxs, vecinxs.

-¿Cómo está preparado el dispositivo en este contexto de aislamiento social obligatorio y que es muy propicio para que actúe el violento? ¿Se actúa conforme a algún protocolo específico?

Debido a que la pandemia se trata de una situación extraordinaria y excepcional no contamos con protocolos específicos; continuamos trabajando con las demandas y necesidades de las personas en situación de violencia de género. La tarea es artesanal debido a que la mayoría de las instituciones van organizándose en base al contexto que nos encontramos atravesando por lo que no hay una única forma de actuar. Permanentemente actualizamos y maximizamos los recursos en base a documentos en el marco de la emergencia sanitaria referidos al cuidado de hijxs, salud mental, violencia institucional, Juzgados de turno, etc.

-Respecto al lanzamiento de la campaña “barbijo rojo” junto a la Confederación Farmacéutica Argentina como otra vía más de acompañamiento ¿tuvieron algún caso? ¿Cómo se actuó?

La campaña del Barbijo rojo se trata de una política del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, no de la Provincia de Buenos Aires motivo por el cual no contamos con una línea de acción al respecto. En caso de recibir alguna consulta desde una farmacia, asesoraremos como siempre si llama un familiar, conocidx o amigx de la persona en situación de violencia de género.

-¿Articulan con otros organismos e instituciones si se da la intervención?

Si, las articulaciones suceden generalmente ante situaciones urgentes y de mayor complejidad que no pueden resolverse con un llamado y suelen ser llevadas a cabo por las Coordinadoras, Equipo de Seguimiento o Casos críticos.

– ¿Se incrementaron el número de casos a raíz del aislamiento social obligatorio?

Hay consultas de situaciones de violencia de todo tipo desde que comenzó la cuarentena, los pedidos de ayuda han aumentado. Las condiciones de aislamiento social obligatorio profundizan las situaciones de violencia de género, muchas mujeres se ven forzadas a vivir aisladas con sus agresores; el peligro se ve incrementado por el encierro: no tener a donde ir, la falta de contacto con las redes familiares y sociales- desde la línea señalamos que ante situaciones de fuerza mayor podrán salir con el fin de realizar la denuncia o pedir auxilio. En el mismo sentido se contara con un Dispositivo de atención a través de WhatsApp herramienta de comunicación accesible para la mayoría de las personas como un servicio alternativo a la línea.

-¿Cuantas Trabajadorxs están actualmente trabajando, como son las medidas sanitarias o medidas preventivas en el lugar de trabajo?

En la actualidad lxs trabajadorxs, estamos organizadas en Guardias reducidas por nuestra seguridad y para garantizar la atención de la línea que es de carácter esencial -hay Trabajadorxs que se encuentran exceptuadas por formar parte de la población de riesgo debido a alguna afección en la salud, o por tener hjxs a su cuidado. Respecto a las medidas sanitarias contamos con elementos de higiene y limpieza: alcohol, lavandina, alcohol en gel, jabón; intentamos implementar medidas de autocuidado como mantenernos alejadas y hacer lo indicado en las recomendaciones (no compartir elementos personales, ventilar los espacios, desinfectar permanentemente las superficies de trabajo).

– Para cerrar me gustaría una reflexión con respecto a la creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad sexual de la Provincia de Buenos Aires

Personalmente celebre profundamente la creación del Ministerio, que se le haya dado rango ministerial a las Políticas de género y diversidad sexual; en esta decisión veo el reflejo de las luchas históricas. La creación de un Ministerio implica mayor presupuesto y estructura para atender situaciones que resultan urgentes en sectores vulnerables; el hecho de pertenecer al Ministerio hace que se pueda pensar en otras políticas públicas de intervención y contar con otras herramientas.

Por Julieta Chávez