El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria y rechazó una medida cautelar para suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La justicia rechazó el primer pedido para declarar inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial y rechazó el recurso interpuesto por demandantes entre los que se encuentra la exsenadora y militante antiderechos María Cristina Fiore Viñuales.

El magistrado salteño justificó su rechazo citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) diciendo que, al no ser integrante del Poder Legislativo, su intervención llevaría “al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla”.

Bavio fundamentó su decisión basándose en la jurisprudencia del caso “Thomas” del 2010 en la que la CSJN revocó una cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza. Un legislador había presentado el recurso para suspender en todo el territorio nacional y en su totalidad a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El fallo completo