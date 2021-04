La Justicia ordenó a la Ciudad suspender el cobro del impuesto a las tarjetas de crédito

Así la justicia resolvió este miércoles hacer lugar a una medida cautelar presentada por el legislador del Frente de Todos,, y dispuso la inmediata suspensión del cobro del impuesto a los sellos sobre las tarjetas de crédito, sancionado por la Legislatura el 10 de diciembre de 2020. La medida, dictada en el marco de una acción colectiva, fue restringida y se apelará para que alcance a todos los habitantes de la Ciudad.

El legislador advirtió que es un fuerte antecedente que destaca la ilegitimidad del impuesto y aseguró que pretende darle un carácter colectivo e invitará a vecinos y organizaciones sociales y de consumidores para que participen del proceso judicial.

En el escrito firmado por la Jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Beatriz Petrella, se ordena: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar al GCBA que –a través de la AGIP– suspenda los efectos de la Resolución Nº 282/2020 del GCBA”.

Valdés celebró la decisión y manifestó: “es necesario entender que no se puede avanzar sobre el bolsillo de los porteños y porteñas. La creación de nuevos impuestos no puede ser moneda corriente en el distrito con más recursos del país. Este fallo marca el camino para frenar el afán recaudador del Jefe de Gobierno, en medio de una la crisis que atravesamos no podemos golpear a quienes más están sufriendo. No dejemos que Larreta haga campaña con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas”.