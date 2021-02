La indignación de Ruggeri por los audios del médico de Maradona

La edición del programa F90 arrancó de un modo diferente. Este lunes, el conductor Sebastián Vignolo eligió dejar de lado las noticias diarias sobre el deporte argentino y eligió desquitar su bronca luego de haber escuchado los audios del médico Leopoldo Luque que fueron publicados el domingo en Infobae.

Al enojo del periodista por la “frialdad” con la que el neurocirujano se refería a Diego Armando Maradona en un diálogo con la psiquiatra Agustina Cosachov horas antes de que el mundo conociera que el máximo ídolo de la selección argentina había muerto, se sumó la indignación de Oscar Ruggeri.

Quien fuese compañero del Diez, y ahora se desempeña como panelista del ciclo emitido por la señal de ESPN, se manifestó conmocionado por el contenido de esas grabaciones y apuntó directamente contra Luque: “Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no. Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer”.

“Dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así’”, insistió el ex capitán del seleccionado argentino: “Qué loco de tratar así a tu amigo”.

Los audios exclusivos entre el neurocirujano y la psiquiatra de Maradona

En un tono pausado y calmo, Ruggeri aseguró que estos audios demuestran el poco afecto que tenían estas personas con Maradona: “Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así”. Y agregó: “Lo usaron, se hicieron conocidos… ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela. No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene. No sé cómo terminará todo”.

Visiblemente emocionado, el ex futbolista de River, Boca y San Lorenzo, entre otros clubes, pidió solamente que su amigo descanse: “Que esté en paz, por Dios. Pero con éste no va a terminar nunca, no vamos a estar nosotros y van a seguir apareciendo cosas”.

Por su parte, Vignolo fue más duro en su comentario y apuntó contra el entorno que rodeó al astro en sus últimos años y, al igual que Ruggeri, se indignó por la forma en la que Luque hablaba de él: “Yo no podía creer la frialdad con la que hablaban, como quien organiza un fútbol con amigos”.

“Lo sentí con un desprecio, con una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático, tan duro para todos”, insistió, y aseguró: “Me dolió el alma por cómo trataron a Maradona. A aquel tipo que nos hizo soñar, quien era y sigue siendo nuestro embajador, lo estaban tratando de esa manera”.

Los audios difundidos por Infobae corresponden a la conversación que mantuvieron Luque con Cosachov durante media hora el 25 de noviembre de 2020, antes de que los medios de comunicación confirmaran la noticia. Allí, el ex médico le comenta a la psiquiatra: “Parece que está muerto. Posta que está muerto”, en un tono incomprensible teniendo en cuenta la gravedad de la noticia.

Minutos más tarde, el mismo neurocirujano le envió un audio a uno de sus amigos que le había enviado un amigo suyo con un graph de televisión en donde se comunicaba la muerte de Maradona: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, le respondió, mientras en la residencia había un equipo de ambulancias con paramédicos que habían intentado reanimar al Diez.

Según la información publicada por Martín Candalaft, no se descarta que en los próximos días los ya acusados Luque y Cosachov sean llamados a indagatoria.