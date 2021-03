La implacable crítica de Belu Lucius a los participantes de MasterChef Celebrity 2

La influencer habló de la segunda edición del reality y cuestionó a los nuevos famosos.

Belu Lucius fue una de las participantes de MasterChef Celebrity que llegó hasta las instancias finales. Ahora, la influencer habló de la segunda edición del reality y compartió su particular visión de los nuevos famosos. “Se nota que hay participantes que no les gusta cocinar. Noto que los participantes que están ahora no la están pasando bien, no están disfrutando”, comenzó en Por si las moscas, por La Once Diez.

“Extraño la cocina, los apuros y el estrés. Noto que los participantes que están ahora no la están pasando bien, no están disfrutando. Y es lógico, no es fácil cocinar con ese estrés, estás microfoneado desde que entras hasta que te vas, mil cámaras enfocándote en todo momento y todo un país juzgándote por lo que cocinás. Aparte de que lo que tienen que probar los tres paladares más exquisitos de Argentina”, agregó Belu.

“Creo que muchos de los que están ahora no les gusta cocinar. Ellos mismos lo dicen. Creo que ahora en MasterChef están todos buscando un personaje. Nosotros cuando llegamos no sabíamos cómo funcionaba. Los que están ahora saben lo que tienen que buscar. Porque aparte no es fácil ser fiel a lo que uno es y bancarse la parada”, reflexionó la influencer.

“A veces también el show te lleva y muchos participantes no están comprometidos con la cocina y eso hace que sea difícil que prosperen en el programa. Hay muchos más preocupados en el programa que en cocinar”, los cuestionó sin vueltas.

Además, Belu Lucius también habló de sus favoritos. “Me gustan las ideas que Cande Vetrano tiene para la gastronomía. El Loco Montenegro también y si me tengo que jugar por los que imagino en la final, me tiro con Claudia “La Gunda” Fontán”, cerró.