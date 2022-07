La imperdible anécdota de Flor Torrente con Dalma y Gianinna Maradona

La actriz revivió en PH, Podemos Hablar, una extraña situación que vivió con las Maradona. Mirá el video.

Flor Torrente relató una divertida anécdota de su infancia en la cual reveló que Dalma y Gianinna Maradona la encerraron en una habitación por un insólito motivo.

La actriz fue invitada a PH, Podemos Hablar y quiso contar una anécdota vinculada a Diego Armando Maradona en el punto de encuentro, a quien conoció cuando fue a su casa a cenar junto con su madre, Araceli González, y su por entonces pareja, Adrián Suar.

“Las hijas del Diego… mi mamá estaba haciendo Nano (1994) y fuimos a la casa de él a cenar o a almorzar, no me acuerdo. Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies en la habitación, y de pronto me encerraron porque querían estar con mi mamá sin que yo esté“, reveló Flor.

“De pronto me quedé encerrada. Eramos chiquítitas, debíamos tener cinco o seis años, y me dejaron encerradas”, recordó Torrente en PH.

Andy Kusnetzoff señaló que la anécdota de Flor fue al revés que muchas que tienen como protagonista al Diez, ya que muchos hicieron hasta lo imposible para compartir un momento con él. En el caso de Dalma y Gianinna, ellas sí o sí querían tener un momento con Araceli.