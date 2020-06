La grieta que divide al Mercado Central

Luego de que el presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi, publicara un extenso video con los supuestos logros de su gestión, Rubén Hecheberri, secretario general de la junta interna de ATE del Central, le salió al cruce y marco serias diferencias con un texto y video que dejamos a continuación.

El presidente del Mercado Central y líder de los “verdurazos”, Nahuel Levaggi, difundió un video como balance de los primeros 90 días de su gestión. A lo largo de más de 10 minutos, expone todas las bondades llevadas a cabo y enumera cada uno de sus logros.

De ese relato se rescatan algunas declaraciones que chocan de plano con lo que realmente sucede en el Mercado Central. Si tomamos estos dichos se saca “muy bien 10 muy felicitado”, pero a la hora de cotejar sus dichos va perdiendo credibilidad por las diferencias entre lo que afirma que hizo y lo que pasa en verdad.

No se palpa en el terreno sus bondades a la hora de la integración, más bien se percibe una profunda mirada sectaria y clasista, poniendo en el rincón a todos aquellos que no tienen su caracterización del Mercado Central, y tirando un manto de sospecha generalizada a que todo tipo de reclamo debe encuadrarse en que proviene del campo enemigo de los intereses populares, el cual usted vino a defendernos esto señor presidente lo deslegitima a usted. En mi cuadra a eso lo llamamos fascismo.

Coincido con usted que en el mercado seguramente cohabitan intereses de esta naturaleza y deben ser extirpados de raíz. También le sugiero que denuncie concretamente cuales son los intereses a los que usted hace referencia.

No tenga miedo en señalarlos, los honrados que no comparten su filosofía para con el central van a estar de su lado, pero la gran mayoría de estos, no solo no comparten su estrategia para el centro de abastecimiento más importante de Argentina, sino que en usted ven un comisario del pensamiento.

Hubiese sido de mucha utilidad que en el improvisado balance de gestión de los primeros noventa días, hubiera acompañado varias cosas que se omitieron., como por ejemplo cuánto dinero fue el que encontraron en las arcas del mercado y en que lo invirtió, por lo menos en nombre de la trasparecía a la que referencia como eje de su gestión, pero estoy convencido que próximamente lo hará.

En otro aspecto ¿usted no cree que el costo de la contratación del servicio de la limpieza y recolección que suma más de 12.000.000 de pesos mensuales, es algo desmesurado? Le recuerdo que días atrás renunciaron varios funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la compra de alimentos a valores exorbitantes.

Podría decirle que usted se molestó con el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, porque unilateralmente mandó a desinfectar el mercado sin su consentimiento y a pedido de quienes en usted no encontraron respuesta a la solicitud en medio de la pandemia. Lo curioso es que se enoja con el Ministro Berni “el General Paton de las Pampas”, no lo felicita cuando releva al comisario desplazado por manejos poco claros, pero sí menciona al actual comisario del Mercado Central al que usted mismo refiere en su particular “Balance de los primeros 90 días” como que “está trabajando codo a codo”, usted no charló el tema con el funcionario policial respecto a las desinfecciones que de forma complementaria la cartera de seguridad de la provincia llevo a cabo en más tres oportunidades tampoco aparece en su informe de gestión, todo el crédito en esta materia usted se lo achaca al ministerio de Salud de la nación. Como dicen los abogados “a confesión de parte relevo de prueba”

También omitió, seguro de forma accidental, que el convenio que llevo a cabo con el ministro Juan Cabandié, referente al convenio de cooperación y colaboración. Esta firma representa el inicio de un fuerte trabajo conjunto entre ambas instituciones, para el impulso de una política ambiental en el mercado.

Lamentablemente hizo incursionar al joven y honesto ministro en un error, usted no pude disponer de lo que no es suyo, imagino que no reparó en que el producto que fue motivo de tal convenio es de propiedad exclusiva de los operadores del mercado, los cuales niegan haber firmado consentimiento alguno, y para peor, se enteran de todo por los medios.

Pero quédese tranquilo en este punto, porque consultada a la Cámara de operadores mayoristas del mercado central, estos lo tomaron como una acción apresurada de su parte para exhibir gestión y están dispuestos, como siempre, a tender puentes de diálogo.

Por último, en el video hace mención a sus colaboradores, a su juicio los mejores, me recuerda las palabras de Mauricio Macri, Cuando hablaba del “mejor equipo de los últimos 50 años”.

Me sacaron del quinto piso del edificio del Mercado Central de Buenos Aires donde usted trabaja, prácticamente a los empujones y gritos, porque este el director de Baires Para Todos, que expresa lo que los grandes medios callan, cometió el agravio de ofrecerle el derecho a réplica a usted.

Nuevamente le propongo que reconsidere este derecho que lo va a tener siempre con nosotros, le recomiendo que se serene y reimpulse el dialogo con todos, especialmente con los que tienen una mirada opuesta a la suya.

El video de Levaggi:

Por Alejandro Salomón