La fuerte pregunta de Soledad Silveyra a Julieta Prandi por la denuncia contra su exmarido

En medio de una charla, la actriz le hizo una consulta a la modelo sobre el calvario que vivió con Claudio Contardi que la descolocó. Mirá el video.

Ayer, de paso por Es por ahí Verano (América), Soledad Silveyra dialogó con Julieta Prandi pero la entrevista se dio vuelta cuando la actriz le realizó una fuerte pregunta a la conductora entorno a su exmarido, Claudio Contardi, a quién denunció por violencia de género.

Todo comenzó cuando Silvita se refirió a sus exparejas, con las cuales mantiene una excelente relación. Entre sus declaraciones, la intérprete y también presentadora televisiva, aseguró que “ha tenido muy buenas experiencias” y que “no había pasado jamás por algo de lo que pasó Julieta”. Fue entonces que lanzó: “¿Cuánto tiempo estuviste con este señor, si es que se lo puede llamar así?”.

“Estuve en dos etapas con él y en una vos me conociste. Cuando tuve mis ataques de pánico fue mi primera etapa y después me reencontré en el 2008 hasta el 2019 que me fui de mi casa. Fueron más de 15 años”, recordó la modelo, sobre su relación con su exmarido, padre de sus hijos Rocco y Mateo.

“¿Cómo puede resistir una mujer tanto tiempo esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Los hijos?”, le preguntó la legendaria actriz a Julieta. “Después vamos a hablar de cosas lindas, pero es el miedo. El miedo te paraliza, las amenazas. Te controla”, le contestó ella.

Y agregó: “Por supuesto este tipo de persona se acerca a las mujeres cuando están solas. Yo estaba sola a nivel familiar, porque tanto mis padres y mi familia viven en otra ciudad”.

Antes de concluir, Prandi hizo una pequeña reflexión: “Empieza siendo idílico. La gente no entiende cómo un hombre logra consigue abarcar tanto tu vida. Primero cubre el espacio de un padre, de un hermano, de un amigo y de pronto, rodea tu vida, te va aislando, hasta que la controla”.

Antes les semejantes declaraciones de la rubia, Solita se sensibilizó y aseveró: “Es brutal. Por eso quería venir para darte fuerzas”.