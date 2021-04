La foto sin bombacha de Julieta Nair Calvo y el picante comentario de Celeste Cid

La participante de La Academia fue sin ropa interior a las fotos de Showmatch e incendió la red.

Julieta Nair Calvo es una de las figuras que más expectativa genera para el debut de La Academia 2021 de Showmatch (El Trece), y en la producción de fotos del programa no perdió la oportunidad para desplegar toda su sensualidad y apostó por un look que dejó a la vista que no utilizó bombacha y que llamó la atención de Celeste Cid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIETA (@julietanaircalvo)

La pregunta Celeste Cid a Julieta Nair Calvo por su zona íntima

Las fotos hot de Julieta Nair Calvo fueron furor en Instagram, y una de las personas que comentó la publicación fue Celeste Cid, amiga de la exconductora de Playhouse Disney y excompañera suya del elenco de Separadas (El Trece, 2020), ficción de Polka que fue levantada a causa de la pandemia.

“¿Te asoma la casita, amiga?”, le preguntó Cid a la participante de La Academia, que respondió con un “sorpresa”, generando así muchas risas en los seguidores de ambas tras la alusión a sus partes íntimas.