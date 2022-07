La foto al natural de Juana Viale frente al Mediterráneo que enloqueció a sus seguidores

Tras varias semanas de inactividad en redes, la nieta de Mirtha Legrand regresó a Instagram con una foto que cosechó puros halagos

Juana Viale se tomó unos meses alejada de las redes sociales. Lejos también de la tele -mientras espera las negociaciones que su hermano realiza para su vuelta a eltrece, junto a su abuela, Mirtha Legrand- la actriz y conductora disfruta junto a sus hijos de unas soñadas vacaciones en las Islas Baleares, frente al Mar Mediterráneo.

De allí son varias de las fotos con las que la presentadora retomó sus publicaciones en Instagram hace unos días y una de ellas provocó un catarata de halagos de parte de sus seguidores.

“Baño de mar. Siempre lo-cura”, comentó Viale, junto a una fotografía en la que posa de espaldas, frente al mar. La publicación, que alcanzó casi los 30.000 likes en menos de 24 horas, fue halagada por sus fans, quienes le pidieron que volviera a aparecer ante las cámaras televisivas.

“Volvé a la tele, Juanita. Sos simple, natural, espontánea, y nadie te calla”, “la mujer más natural y bella”, “¡Diosa!”, “Qué hermoso lugar, bella y única. Se te extraña en la televisión”, fueron algunos de los comentarios que plasmaron sus fans en la publicación.

La pausa en sus redes fue en mayo, luego de que la actriz recibiera el premio Martín Fierro como mejor conductora por su trabajo al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, La noche de Mirtha y Almorzando. Tras esa gran ceremonia, Viale se tomó un descanso de la virtualidad y se focalizó en el disfrute de su vida personal y realizó un viaje.

Es frecuente que la actriz publique imágenes llenas de la espontaneidad que la caracteriza y a través de las que cuenta su rutina cotidiana. Sin maquillaje, rodeada de naturaleza y tomando mates son algunas de sus instantáneas más recurrentes. Gracias a Instagram, sus seguidores no solo conocen su huerta particular, también reciben consejos para crear la suya propia y cómo mantenerla.

Tres días atrás, la conductora compartió una divertida foto en la que aparece frente a un fósil de un dinosaurio e intenta adoptar una pose similar con un efecto espejo. “Entre él y yo nos separan unos millones de años… pero no se pierden las mañas”, apuntó.

La receta vegana de Juana Viale

La actriz revolucionó con su regreso a las redes sociales con un vivo en el que presentó una receta vegana de una ensalada, que denominó como su hija, Ámbar. Viale aclaró que es vegetariana, pero que en esta ocasión prescindiría de los lácteos para preparar el plato en honor a su hija mayor

Preparó un plato de ensalada hecho con ajos al horno, castañas hidratadas, lechuga, repollo, zanahoria y todos los vegetales que encontró en su casa, y lo aderezó con una salsa hecha a base de castañas de cajún y tahini (una pasta hecha con semillas de sésamo molidas), un poco de sal y pimienta.

“Cómo extrañaba esto”, expresó la presentadora durante el video, en referencia a los divertidos momentos que protagonizaba junto a Jimena Monteverde en la cocina de eltrece cuando conducía Almorzando. Además, también dio algunos consejos sobre cómo comenzar con una huerta mientras le consultaban sus seguidores en el vivo.

“Con las cosas más fáciles, que no requieran tanta ayuda: la lechuga, la espinaca o la acelga. Después hay cositas, como el tomate, que son más complejas, porque atrae muchos bichos. A mí me pasaba mucho, pero hay que probar. También el orégano”. Y advirtió: “No planten menta si no es en una maceta, porque invade todo”.

Además, la conductora anunció que en agostó continuará la gira teatral de la obra El Ardor [dirigida por Luciano Cáceres y protagonizada también por Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños] en Uruguay.

