La feria “BA Market” llega este sábado y domingo a Parque Rivadavia

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad informa que el sábado 8 y el domingo 9 de mayo entre las 10 y las 18 horas, se realizará una nueva edición de la feria Buenos Aires Market (BA Market). La misma estará ubicada en el Parque Rivadavia ambos días. Habrá 30 puestos con una amplia variedad de alimentos saludables y gourmet. El acceso es libre y gratuito.

A diferencia de sus ediciones anteriores, se venderán los productos en modalidad take away. Los visitantes pueden comprar en el mercado pero no consumir dentro del mismo. Además, la feria se llevará a cabo con el protocolo de seguridad e higiene implementado en todas las ferias que funcionan hoy en la ciudad.

Contexto:

La feria BA Market es un mercado itinerante de la ciudad. Se realiza en general durante uno o dos fines de semana por mes y convoca a los principales productores de alimentos orgánicos y saludables de la Argentina. Hoy contamos con 39 ferias en 179 emplazamientos, distribuidos en 15 comunas, y 308 feriantes. En el inicio de la gestión contábamos con un total de 12 ferias en 63 locaciones.

Además, la cantidad de vecinos que semanalmente compra en las ferias de barrio creció de 20.000 a 250.000 (+1.150%).

Características de la feria:

• Fechas confirmadas: sábado 8 y domingo 9 de mayo.

• Ubicación: Parque Rivadavia.

• Dirección: Av. Rivadavia 4950, Caballito, Comuna 6.

• Horario: 10 a 18 hs.

• Modalidad: La feria no contará con alimentos preparados para consumir en el momento, sino que se podrán comprar bajo la modalidad take away.

• Productos a la venta: Aceites, bebidas sin alcohol, cereales y semillas, especias, frutos secos, frutas y verduras, delicatessen, harinas y derivado, hongos y gírgolas, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas y dulces, flores con fines gastronómicos, pastas, productos funcionales, plantas aromáticas, snacks, productos aptos para celíacos.

• Cantidad de puestos: 30

• Acceso: libre y gratuito.

• Métodos de pago: En todos los puestos aceptan Mercado Pago y, en pocos tarjetas de débito.

Ediciones realizadas 2021

ENERO:

• 9 y 10: en Parque Centenario (sábado) y Parque 3 de Febrero (domingo)

• 17 y 18: Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque)

• 24: Plaza Manuel Belgrano (Belgrano)

FEBRERO:

• 6 Y 7: Parque Chacabuco (sábado) y Parque Rivadavia (domingo)

• 20 y 21: Parque Saavedra (sábado) y Parque Centenario (domingo)

• 27 y 28: Plaza Echeverría (Villa Urquiza)

MARZO:

• 6 y 7: Parque Lezama (San Telmo)

• 13 y 14: Parque Rivadavia (Caballito)

• 20 y 21: Parque Saavedra (Saavedra)

• 27 y 28: Parque Centenario (Caballito)

ABRIL:

• 2 y 3: Parque Centenario (Caballito)

• 17 y 18: Parque Lezama (San Telmo)

• 24 y 25: Parque Saavedra (Saavedra)

MAYO

• 1 y 2: Parque Centenario (Caballito)