La esposa de Rodrigo de Paul en medio de los rumores de separación: “Me soltaste tan fácil”

Ángel de Brito descubrió que Camila Homs le puso “like” a un llamativo posteo. A pesar de que se mostró recientemente junto al futbolista, todo indica que atraviesan otra crisis.

Aunque pasaron juntos la Navidad, el rumor que cobró fuerza es que la relación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs habría llegado a su fin. Ninguno de los protagonistas se manifestó al respecto, pero ella tuvo una reacción en las redes sociales que alimentó la versión de que están separados.

El periodista Ángel de Brito detectó que la modelo indicó que le gusta una llamativa reflexión sobre el amor. “Me soltaste tan fácil, que pusiste en duda todo lo que me decías”, dice el posteo de Instagram al que Homs le dio “like”.

La crisis en el matrimonio empezó cuando el jugador estuvo involucrado inesperadamente en el Wandagate. Según informaron en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), él habría tenido un affaire con la China Suárez.

A la figura de la Selección argentina le llegaron los rumores y decidió manifestarse a través de un mensaje que le mandó a Flavio Azzaro. “Se volvieron locos, no sé de dónde, no la vi en mi vida a la China. Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, fueron sus palabras exactas.

Por otra parte, también estuvo vinculado en más de una oportunidad a Tini Stoessel. Ese trascendido empezó cuando la cantante viajó a Madrid y muchos especularon que allí se encontraría con él. Además fue a partir de ese momento que Camila dejó de seguirla en redes y ya no subió más fotos junto a su esposo.