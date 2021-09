La esposa de Michael Schumacher habló de la salud del expiloto en un documental de Netflix

La esposa del siete veces campeón de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, aseguró que su esposo “está aquí, diferente, pero aquí”, tras el accidente que sufrió en 2013 y que le provocó graves daños cerebrales.

Corinna Schumacher se refirió al tema por primera vez en ocho años, desde que ocurrió el accidente del expiloto en los Alpes franceses, cuando haciendo esquí golpeó su cabeza con una roca y sufrió daños cerebrales casi irreversibles.

“El no quería ir a la nieve sino a Dubai. Michael me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo”, contó la alemana de 52 años.

En ese sentido la mujer del séptuple campeón del mundo de Fórmula 1 admitió: “Lo extraño todos los días. Nunca culpé a Dios por lo que sucedió. El accidente fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida. Pero Michael está aquí, diferente, pero aquí. Todavía me muestra lo fuerte que es todos los días”.

Corinna se refirió a la salud de su esposo en un documental sobre la vida del conductor que se estrenará próximamente (el 15 de septiembre en Netflix) y brindará detalles sobre lo ocurrido en la estación francesa de Meribel en diciembre de 2013.

Desde ese momento no se conocieron fotos y muy poco sobre la evolución y el presente del excorredor, quien llegó a permanecer seis meses en coma inducido hasta junio de 2014.

“Extraño a Michael cada día, pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean”, afirmó la empresaria.

Todo lo concerniente al cuidado y la recuperación de Schumacher siempre permaneció en un estricto hermetismo, y su esposa recordó que sintió que tenía “algunos ángeles de la guarda” tras cada carrera de Fórmula 1 que podía culminar, dado lo peligroso de la actividad que realizaba.

Schumacher esquiando en 2005. (AFP)

“No sé si es solo una especie de muro protector que uno mismo levanta o si es porque es de alguna manera nos volvemos ingenuos, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”, explicó.

Además, agregó que toda la familia está en terapia, y buscan “salir adelante”, pero también aclaró que todos sus integrantes siguen “con su vida” y buscan hacer “todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo”.

“Seguimos adelante con nuestras vidas: lo privado es privado, como siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió, ahora nosotros protegemos a Michael”, sentenció.

En el documental sobre Schumacher habrá entrevistas con la familia del expiloto, su esposa, su padre Rolf, y su hermano Ralf, también hablan su hijos Gina y Mick, quien ahora está en la Fórmula 1, así como a figuras del automovilismo como Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore y David Coulthard.