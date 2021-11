La emoción de un nene hincha de Boca al conocer a Riquelme

El ídolo Xeneize sorprendió a un nene, que recibió una camiseta y no pudo contener las lágrimas al ver a Román. Mirá el video.

Un gesto que no se va a olvidar nunca y traspasa cualquier color de camiseta. Juan Román Riquelme apareció para cumplirse el sueño a un hincha de Boca. Emoción pura para propios y ajenos.



Román tiene 13 años y fue diagnosticado con fibrosos quística. Su sueño como el de muchos hinchas Xeneizes, era conocer a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y leyenda del club de La Ribera. “¿Cómo andas campeón? No me llore“, dijo el vice cuando se acercó a ver al nene.

Román Riquelme. Nada más para decir. pic.twitter.com/SAvh28as7p — VarskySports (@VarskySports) November 12, 2021

Mediante a la organización Make-A-Wish, el nene conoció a Riquelme y a varios ex futbolistas que vistieron la azul y oro y trabajan en el club: Hugo Ibarra, Marcelo Delgado, Pablo Ledesma, Raúl Cascini y Mauricio Serna.

No es la primera vez que Riquelme se acerca a un fanático, aunque sea por un ratito, para darle una sorpresa. El mes pasado, el vice de Boca, tuvo el mismo gesto con Franco. Un hincha que lo esperó en el predio, le obsequiaron una remera y llamó a varios ex futbolistas para una foto grupal.