La divertida aparición de Julia Roberts durante una entrevista a George Clooney

La actriz se coló en una nota virtual de su compañero de La gran estafa, con quien está trabajando nuevamente en Ticket to Paradise

Julia Roberts y George Clooney se conocen desde hace mucho tiempo y tienen un cálida relación. Tan así es que los actores, que han compartido pantalla en varias oportunidades y ahora volverán a hacerlo en Ticket to Paradise, protagonizaron un paso de comedia mientras quien supo llevar el mote del soltero más codiciado de Hollywood daba una nota. Fue mientras Clooney promocionaba junto a Daniel Ranieri The Tender Bar: la ex Mujer Bonita se sentó al lado de su colega sin emitir una palabra. Él estaba en medio de una entrevista virtual con The Jimmy Kimmel Live!

“Oh Dios mío, guau. Santo cielo“, dijo Jimmy Kimmel cuando Roberts se sentó en una silla al lado de Clooney, con anteojos de sol y una remera blanca. Ella solo se limitaba a hacer gestos sin hablar y George se hacía el desentendido. “George, no sé si sos consciente de esto, pero hay una mujer sentada a tu lado”, bromeó el comediante. Acto seguido el actor volteó la cabeza para un costado y para el otro con expresión de no ver a nadie y Julia comenzó a deslizarse para la derecha desapareciendo así de la pantalla.

“Tal vez tuve alucinaciones con eso. Sin embargo, se parecía a Julia Roberts“, dijo el conductor y la charla continuó su curso. Al parecer los actores estaban en el set donde están rodando la próxima comedia romántica que los tendrá en la pantalla grande el año que viene.

Clooney, de 60 años, estaba charlando con el presentador y el jovencísimo actor Ranieri sobre su nueva película, The Tender Bar, antes de que Julia apareciera en ese hilarante cameo. Volviendo a su conversación, Kimmel le preguntó a Ranieri si Clooney o Ben Affleck (con quien protagoniza el film dirigido por Clooney) era su Batman favorito. Esquivando la pregunta, Ranieri exclamó “¡Christian Bale!” y Clooney se rió entre dientes. “Adivina, ¿quién no estará en The Tender Bar 2?”.

Basada en las memorias de J.R. Moehringer, publicadas en 2005, The Tender Bar sigue la vida del autor en sus años de juventud, cuando crecía escuchando la voz de su padre en la radio, su única conexión con el hombre que desapareció de su vida después de su nacimiento. Cuando a los ocho años esa voz desaparece, comienza a generar conexiones con su tío y algunos clientes de un bar local buscando encontrar la figura paterna ausente. El guion del film quedó en las manos de William Monahan.

La película está protagonizada por Tye Sheridan, quien encarna a J.R. (Ranieri interpreta a este personaje de niño), que crece bajo la tutela de su tío Charlie (Affleck) y otras figuras paternas. Con su base de operaciones en el bar de Charlie, J.R. intenta perseguir sus sueños. Su madre (Lily Rabe) y su abuelo (Christopher Lloyd) se preocupan por su futuro pero Charlie lo toma bajo su protección para compartir su sabiduría. Completan el elenco Matthew Delamater, Sondra James y Max Martini, entre otros.

Qué se sabe de Ticket to Paradise

El director encargado del largometraje es Ol Parker, responsable de Mamma Mia! Vamos otra vez y guionista de El exótico hotel Marigold. Con respecto a la trama, la historia seguirá a un matrimonio separado, que se reúne con un objetivo en común: viajar a Bali para impedir la boda de su hija. Ellos creen que la joven podría repetir el error de ambos, quienes se casaron a una edad temprana, solo para divorciarse poco tiempo después. Como es de esperar, el viaje terminará por reencontrar a los protagonistas, que podrían tener un nuevo acercamiento.

Clooney y Roberts son amigos desde hace mucho tiempo. Su primer trabajo juntos fue en La gran estafa, en 2001, en la que también interpretaban a una expareja que en el marco de un ambicioso robo en Las Vegas terminaba reconciliada. Ambos repitieron roles poco tiempo después, en la secuela de esa película. En 2016 coincidieron nuevamente en El maestro del dinero, un film dirigido por Jodie Foster, que no recibió las críticas esperadas.

Ticket to Paradise marca el regreso de Clooney y Roberts a un proyecto para la pantalla grande, luego de un tiempo abocados a la televisión. El actor protagonizó recientemente el film para Netflix Cielo de medianoche, y en 2019 estuvo al frente de la miniserie Trampa 22. Con respecto al trabajo de la actriz, su último rol importante fue en 2018, como figura central en la primera temporada de la ficción televisiva Homecoming.