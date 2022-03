La dinámica de lo pensado

Estrategia binaria e Internas en la oposición.

En la emblemática obra “Modernidad líquida”, el influyente Zygmunt Bauman desarrolla con mucha claridad el significado de la palabra procrastinación. Solía ser semánticamente laxa y se la utilizaba también para referirse a un “después” indefinido, es decir al futuro como tal. A decir de Bauman, “procrastinar” es situar algo entre las cosas que pertenecen al mañana. Situar algo allí, lo que implica de entrada que el lugar natural de esa cosa no es mañana, que la cosa en cuestión no pertenece al mañana por derecho propio. Por deducción pertenece al presente. Para poder aterrizar en el mañana, la cosa en cuestión primero debe ser expulsada del presente o exiliada de él. “Procrastinar” significa no tomar las cosas como se nos presentan, no actuar de acuerdo con la sucesión natural de las cosas. “Procrastinar” significa manipular las posibilidades de la presencia de una cosa posponiéndola, demorando y retrasando su aparición, manteniéndola a distancia y difiriendo su inminencia.

El economista francés Jacques Attali habla en su libro “L’ economie de la vie”(La economía de la vida)del “callejón sin salida de la procrastinación” y da cuenta del error que han cometido algunos gobiernos afectados por el pánico ante la irrupción de la pandemia que, en vez de impulsar a la gente a reinventarse, buscaron reconfortarla en la cómoda idea de que bastará con sentarse a esperar el regreso a la normalidad. Y vaticina que sólo vencerán aquellos que se adapten al nuevo mundo. Y quienes que esperan el regreso de la viejo se equivocan.

Es en este contexto donde adquiere vital relevancia la prospectiva estratégica para prepararse para lo que viene y pensar en los medios que nos lleven a la construcción del mejor futuro posible.

Iniciando su segundo mandato al frente del gobierno español, Pedro Sánchez sorprendió con la decisión de la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, con la finalidad de convertirla en un factor clave para elaborar el andamiaje sobre el cual se puede comenzar a construir futuribles alineados con los intereses estratégicos de un país pensado a largo plazo.

Las oficinas de prospectiva en las administraciones públicas ya llevan años funcionando en países de Europa, con mayor o menor influencia en la materialización de políticas transformadoras. Ejemplos de ellas son el Comisariado General de Estrategia y Prospectiva de Francia creado en el año 2013; el Horizon Scanning Programme Team del Reino Unido, que integra esfuerzos prospectivos de varios departamentos ministeriales, y el European Political Strategy Centre, que funciona desde 2014 en la Comisión Europea con misiones de prospectiva estratégica.

Cuando hablamos de prospectiva nos referimos, ante todo, a un conjunto de metodologías dispuestas para construir un futuro, no únicamente planificarlo. En esa construcción, mediante una serie de técnicas se recrean varios futuros posibles (futuribles), y se pone la brújula rumbo al más deseable; pero sobre todo se establece qué recursos, de qué manera y mediante qué actores, se maximizará la posibilidad de que al final del camino el futuro planificado como objetivo deseable sea, efectivamente, el futuro posible. Esto implica, por tanto, una idea inicial de país, provincia o municipio y una visión más o menos nítida del horizonte hacia el que se le pretende conducir, articulando las políticas transformadoras necesarias para lograrlo, así como los mecanismos para gestionar las desviaciones e imponderables que toda construcción del futuro desde un presente debe, en la medida de lo factible, intentar anticipar.

En la conferencia de prensa que sucedió al acto de inauguración del ciclo lectivo 2022 de la educación disruptiva en la provincia de Misiones, uno de los periodistas participantes le preguntó a Carlos Rovira: “¿Qué importancia tenía el recorrido realizado esa tarde? Teniendo en cuenta ese polo tecnológico (en referencia al Polo Tic) y el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas son espacios del conocimiento” El Conductor de la Renovación desarrolló con evidente emoción todo el camino recorrido desde la idea, pasando la por acción hasta llegar al resultado. Resultado que permite manifestar con contundencia que Misiones ha logrado desarrollar la cultura hacedora, abriendo un paso sin retorno en la educación clásica en la provincia. Una realidad que ubica a la Provincia de Misiones como faro de referencia a nivel nacional y regional en materia de innovación educativa. En referencia a ello manifestó: “Otras provincias transitan y vienen a Misiones a aprender, con los brazos abiertos les enseñamos porque esto es universal el deseo de enseñar, de aprender, es un deseo muy noble y muy importante. Que hoy tengamos en los ciclos de alta capacitación como las diferentes ofertas que impone el Silicon Misiones, la Universidad del Conocimiento y todos estos elementos nuevos que hay que decir, reconozco, hay que hacerlos conocer, son todos términos nuevos”.

Concluyendo con su respuesta al periodista expresó: “El gobernador de la Provincia, medido por las encuestas más serias, el vicegobernador, el mejor intendente de una ciudad, ahí está. El ex gobernador de Misiones (en referencia a los funcionarios que compartían la mesa con él). Bueno, todo esto habla de un mismo eje, una misma síntesis que es el hombre, la mujer, el conocimiento al servicio de estos tiempos. Reitero, tiempos muy difíciles, donde hay que alejarse de las pasiones, de las pulsiones, pero siempre hacer. Es impostergable no procrastinar, no hacer es imperdonable en estos tiempos. Y hacerlo de esta mejor manera”.

En gestión permanente

“En plena pandemia, Misiones, lejos de quedar paralizada, es una provincia dinámica, imposible de atajarla”, expresó con contundencia Carlos Rovira en la sesión especial del 10 de diciembre del año pasado en la Cámara de Representantes. Una afirmación que es fácilmente comprobable, si se practica un recorrido retrospectivo a marzo de 2020 cuando el miedo y la incertidumbre se apoderaba de cada metro cuadrado del planeta. El prospectivismo del líder del Frente Renovador de la Concordia rápidamente se tradujo en la materialización de la estrategia binaria desplegada en la gestión del Proyecto Misionerista para hacer frente al difícil escenario que impuso el covid-19 en todo el mundo, con un Gobernador que ha impreso la impronta de trabajo 24/7. Una modalidad de trabajo que remarca constantemente a sus colaboradores. En Misiones no hay lugar para la procrastinación, todas las urgencias y las necesidades son atendidas en la medida de las posibilidades a través de un Estado que con recursos propios y sin recurrir al endeudamiento siempre está presente para quien lo necesita.

Decir que la inflación se le ha ido de las manos al Gobierno Nacional, quien es el responsable del control de las variables macroeconómicas, es redundante a esta altura. Lo importante en este difícil contexto es la postura del gobierno misionero que, lejos de quedarse de brazos cruzados, se muestra proactivo en todas aquellas gestiones que puedan traducirse en un alivio para el bolsillo de los misioneros. En ese sentido, en una semana en donde los valores de los combustibles volvieron a experimentar un alza, generó reacciones positivas el anuncio por parte del Gobernador Herrera Ahuad, quien manifestó que inició gestiones en Buenos Aires con autoridades de YPF para lograr una tarifa diferencial para la provincia y una ampliación del cupo de combustible. “No digo cuál es, pero es el reclamo que me hace el pueblo de Misiones, no son ni los industriales ni los propietarios de estaciones de servicios. El que me hace la persona que carga combustible todos los días lo traslado directamente a quien es el responsable de ayudar y acompañar en una política que sea igualitaria para todos los argentinos”, expresó en referencia a los motivos del reclamo el primer mandatario provincial, quien este lunes se volverá a reunir en la ciudad de Buenos Aires con el titular de YPF Pablo González.

Otra reciente medida del Gobierno provincial tendiente contrarrestar los efectos de la inflación y que ha repercutido de manera positiva en la sociedad misionera ha sido el lanzamiento del programa Ahora Patente, que beneficia a los propietarios de vehículos automotores con un reintegro del 10% y una financiación de hasta 10 cuotas para pagos con tarjeta de crédito. El citado programa ya cuenta con la adhesión de más de una veintena de municipios y en el transcurso de las próximas semanas se espera que el que número aumente.

Por otro lado, la semana pasada trajo novedades en materia de recomposición salarial para el sector público. El día jueves el Gobierno acordó con UPCN y ATE el primer aumento salarial del año que será en promedio del 14% para marzo más el 5% en mayo según la categoría. Al respecto, el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán aclaró que no será el único aumento salarial del año y que el mismo será mayor en los tramos más bajos del escalafón administrativo. Con este acuerdo se busca seguir cuidando el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado Provincial para poder hacer frente al difícil contexto inflacionario que atraviesa la Argentina.

Internas, una constante en la oposición

La despiada puja por el poder es recurrente cuando se mira a la oposición misionera. La falta de liderazgos consolidados y de acuerdos programáticos derivan en las eternas peleas internas a la vista de la gente.

En la antesala de las elecciones partidarias, el escenario que se presenta en la UCR misionera hace presagiar una nueva batalla con judicialización incluida. Es que en el centenario partido conviven grupos heterogéneos, que con aspiraciones disímiles y desmedidas generan un ambiente de difícil convivencia. En efecto, la mayoría del tiempo es dedicado a las disputas internas, quedando de lado la discusión y elaboración de propuestas alternativas para un potencial electorado que huye despavorido. Es en este contexto que la tarea de la oposición solo se reduce a críticas al gobierno de turno y a discursos seductores acomodados a las fluctuaciones de la opinión pública, pero sólo desde la dialéctica ya que los mismos carecen de contenido real.

Esta realidad, que no sólo es patrimonio del radicalismo local, lleva a la gente a dudar en cada elección porque temen que estas disputas terminen escalando y se trasladen a eventuales gobiernos, tal como ocurrió con Juntos por el Cambio a nivel nacional, en la famosa y tristemente recordada “guerra entre halcones y palomas”, y como ocurre actualmente en el seno del Frente de Todos, en donde por estos días no hay diálogo entre el Presidente Alberto Fernández y la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por Nicolás Marchiori