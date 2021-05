La denuncia por abuso sexual a José Alperovich se investigará en Buenos Aires

Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia en el caso donde se investiga al ex Gobernador de Tucumán por el abuso de su sobrina.

La Corte Suprema de Justicia decidió que la denuncia por abuso de la sobrina del ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, sea investigada por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y no en Tucumán. En ese marco, desestimó un recurso de queja que el senador había presentado. Alperovich se encuentra de licencia desde agosto del 2020 defendiendo su situación procesal.

El senador tucumano será investigado en la Justicia porteña por la denuncia que hace más de un año realizó su sobrina por abuso sexual con acceso carnal reiterado. De esta manera, los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti decidieron que el caso debía ser tramitado en el Juzgado de Instrucción porteño N° 35, a cargo de Osvaldo Rappa.

Antes de la manifestación de los jueces del Máximo Tribunal, la Procuración General de la Nación encabezada por el procurador interino Eduardo Casal había dictaminado en el mismo sentido que los cortesanos.

De esta manera, la suprema corte desestimó el recurso de queja del ex gobernador de Tucumán que había presentado en contra de la decisión de la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

De acuerdo a la presentación de Alperovich y su defensa, la competencia se había promovido entre el mencionado Juzgado de Instrucción N° 35, en Buenos Aires, y el de Instrucción N° 2 de San Miguel de Tucumán.

Según la denuncia de la sobrina del Senador, la acusación se llevo a cabo por “hechos reiterados de abuso sexual” que ocurrieron tanto en Tucumán como en la Ciudad de Buenos Aires.

La acusación por acoso contra Alperovich

Durante su paso por los tribunales, la sobrina de Alperovich relató varios hechos de acoso que tenían como protagonista al ex Gobernador, ya que trabajaba para él durante la campaña en la que perdió con Juan Manzur, actual mandatario de la provincia tucumana.

“Él le pidió al personal de seguridad que se quede en otro sector y para mí fue un día espantoso porque él me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’”, relató la mujer sobre un hecho ocurrido en 2018, según informa Clarín.

Hasta el momento, la causa estaba paralizada, ya que tanto la Justicia de Tucumán como la de Buenos Aires se habían declarado incompetentes. Fue por eso que la Corte Suprema intervino y le dio un duro revés al Senador.

El 4 de junio del 2020, Alperovich intentó volver al Senado pero los legisladores le negaron su espacio. En ese momento, el ex Gobernador decidió tomarse licencia sin goce de sueldo hasta que se resolviera su situación procesal. Justamente por esa licencia, el senador está cubierto por sus fueros parlamentarios. “Renuevo mi pedido de licencia sin goce de sueldo en el Senado para continuar enfocado en mi defensa”, escribió Alperovich en agosto del año pasado.