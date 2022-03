La cultura hacedora de Misiones

La consolidación del movimiento maker abre paso irreversible a toda la inteligencia de la provincia, democratizando el acceso al conocimiento sin fronteras.

A decir de Paulo Freire, la alfabetización es un acto de conocimiento, de creación y no de memorización mecánica. Enseñar no es transmitir ni transferir conocimiento, sino que implica generar oportunidades para su propia creación y establecer las condiciones para su construcción. La alfabetización es un acto creador y no puede ser vista como un simple proceso de repetición de palabras. Es creación y recreación.

Es en el contexto descripto que el diálogo permanente, la libre expresión, la comunicación fluida y la activa participación se transforman en ejes fundamentales. Sin ellos, es imposible concebir la alfabetización. Consecuentemente, la ciudadanía tampoco será plena. Ciudadanía no supone solamente una dimensión jurídica que se debe defender cuando los derechos de las personas son vulnerados. Es, además, una condición que se pone en juego mediante la práctica participativa, que no sólo ampara, sino que propone, crea, exige, toma decisiones y genera transformaciones, siempre en el marco de una sociedad justa y democrática.

El modelo de educación que implicaba la “dictadura del conocimiento” con el docente como único transmisor de contenidos ha pasado a la historia. El mundo actual impone una nueva dinámica que todavía a algunos les genera problemas de adaptación.

En la actualidad, el gran reto de los educadores es comenzar a trabajar para construir mejores oportunidades para el futuro de los jóvenes, desarrollando habilidades y competencias relacionadas con la innovación.

En los países más avanzados en materia educativa viene tallando desde hace un tiempo a esta parte un nuevo concepto, un nuevo paradigma. La cultura STEAM (acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics) se viene consolidando en este nuevo modelo de educación disruptiva. La esencia del STEAM es la integración de contenidos multidisciplinares en donde se aprovechan los puntos en común de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Entre las metodologías activas, las más adecuadas para el desarrollo de las competencias STEAM son el trabajo por proyectos y aquellas que derivan del construccionismo, en particular del tinkering. El movimiento maker está estrechamente vinculado al desarrollo de habilidades y competencias STEAM.

* * *

El pasado día lunes, con la presencia del Gobernador Oscar Herrera Ahuad y del Presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira, se dio inicio al ciclo lectivo 2022 de la educación disruptiva en la provincia de Misiones, acto que tuvo lugar en el Polo Tic ubicado en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas y que contó con la presencia de autoridades y funcionarios del gobierno provincial.

Las propuestas formativas del ciclo 2022 de la educación disruptiva de Misiones ya cuenta con más de 7.000 inscriptos, en donde se destacan: Diseño e impresión 3D, Fabricación y diseño de placas electrónicas, y Programación con CRUD: inserción a la gestión de datos.

Luego de la presentación, el Ing. Rovira y Herrera Ahuad brindaron una conferencia de prensa de la que se pueden extraer importantes conceptos.

El gobernador destacó que cada uno de los 77 municipios de la provincia cuenta con un Espacio Maker. La Escuela de Robótica, pública y gratuita, es el gran orgullo de Misiones. El año pasado formó a más de 15.000 alumnos en Posadas y otros 5.000 en el interior de la provincia a través de la Red de Espacios Maker, que funcionan como una descentralización de la Escuela de Robótica emplazada en la capital provincial. En tanto, este año se capacitarán más de 25.000 alumnos en Posadas y el interior.

Rovira expresó con satisfacción que “hoy la cultura maker, la cultura hacedora, la cultura STEAM, que es la cultura de reconocer en las ciencias duras: matemáticas, física, química, el arte, como herramientas para desenvolverse en la vida, la verdad que sonaba a muy difícil. Y hoy me atrevo a decir que ya hemos desarrollado la cultura hacedora en la provincia de Misiones, abriendo un espacio sin retorno en la educación clásica de nuestra provincia”. Y agregó: “otras provincias transitan y vienen a Misiones a aprender. Con los brazos abiertos les enseñamos porque esto es universal. El deseo de enseñar, de ciclos de alta capacitación como las diferentes ofertas que impone el Silicon Misiones, la Universidad del Conocimiento y todos estos elementos nuevos que hay que decir, reconozco, hay que hacerlos conocer, son todos términos nuevos”.

El conductor de la Renovación remarcó que Misiones es una sociedad que no disponiendo de un gran capital económico apuesta al gran capital superador, que es el capital humano, que es el conocimiento, que es la inteligencia. Al mismo tiempo, instó a trabajar más, y estar atentos porque las novedades se suceden a una velocidad increíble. Es por ello que las estructuras se tienen que ir acomodando e incorporando esta nueva mindset, para eso también la política va empujando esa nueva mentalidad hacedora.

La historia de la transformación del modelo de enseñanza misionero

Nada es casualidad, y los misioneros lo pueden palpar en acciones concretas. Es innegable el poder transformador impulsado por el único espacio político con fuerte acento en lo local, tanto en la defensa de los intereses como en el destino de sus políticas públicas. La Renovación conducida por Carlos Rovira supo sentar las bases de un modelo de provincia cuyas bases trascenderán generaciones.

En el campo educativo, Misiones ha experimentado proceso de transformación sin precedentes: la pandemia que paralizó al planeta dejó la imagen potente de los nuevos métodos de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas irrumpieron de manera intempestiva en la educación. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria el desarrollo del ciclo lectivo transcurrió en su totalidad de forma virtual en la provincia de Misiones gracias al soporte tecnológico brindado por la Plataforma Guacurarí, un recurso innovador basado en el modelo del flip classroom (aula invertida) cuyo éxito lo ubica como punto de referencia para las demás provincias del país.

El trabajo constante y políticas educativas claras apuntando siempre al saber como eje primordial para el desarrollo y crecimiento de los misioneros comenzó a forjarse en el año 2013 a través del fortalecimiento de la educación técnica profesional con una Ley que obliga al Estado provincial a crear y sostener escuelas técnicas en toda la provincia.

En el año 2015 se sancionó la Ley del Boleto Estatal Educativo Gratuito que permite a los alumnos misioneros poder viajar gratis para ir a estudiar, un beneficio que no distingue niveles educativos como tampoco niveles de institución, es decir, está destinado a los alumnos de escuelas, institutos terciarios y universidades tanto públicas como privadas. Esta Ley fue posible gracias a que el Estado provincial asume el costo del boleto abonando a las empresas de transporte público de pasajeros el monto correspondiente a la cantidad de alumnos efectivamente transportados.

En el año 2017 se inauguró la primera Escuela de Robótica pública y gratuita de la Argentina. Esta propuesta surgió del trabajo articulado entre la Cámara de Representantes de la Provincia, las empresas multinacionales HP e Intel Argentina, además del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo General de Educación de la provincia de Misiones. Esta alianza público-privada permitió el desarrollo de un modelo pedagógico basado en el paradigma digital. Los alumnos de esta Escuela se apropian de saberes vinculados a la robótica, la programación y la electrónica en un ambiente disruptivo a cargo de docentes facilitadores que ponen a su disposición todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Escuela para llevar adelante el proyecto ideado.

En el año 2018 se sancionó la Ley de Educación Disruptiva, la cual permite que la educación tenga un enfoque hacia las nuevas tecnologías. Mediante esta Ley se incorpora al diseño curricular de manera transversal en todos los niveles y modalidades a la programación y a la robótica tomando como eje a la Escuela de Robótica.

En el mismo año se produjo otro hecho histórico al sancionarse la Ley que regula el funcionamiento de las Escuelas de Familias Agrarias (EFA), siendo la primera en Argentina y la segunda en el mundo después de Francia.

También en 2018, se sancionó la Ley de Educación Emocional, una normativa de vanguardia que comenzó a incorporarse en el sistema educativo misionero en pos de la formación integral de los estudiantes, abordando temáticas como autoestima, autoconsciencia, autoconocimiento y empatía.

Misiones hoy tiene la mejor oferta de educación disruptiva del país y países limítrofes. Significa un nuevo paradigma que reconoce nuevos procesos pedagógicos en una tarea tan trascendente como la de modelar la mente de los niños, quienes son sujetos activos. Al día de hoy hay más de 50.000 jóvenes incluidos en los diferentes programas de la ciencia y la innovación de la provincia.

Por Nicolás Marchiori