La cuarentena sigue hasta el 10 de mayo pero se podrá salir una hora por día

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga de la cuarentena obligatoria por otras dos semanas, hasta las 0 hora del lunes 11 de mayo de 2020. Pero explicó que se trata de una tercera fase, que denominó de “segmentación geográfica”, por la que gobernadores e intendentes podrán flexibilizar las condiciones en las localidades de menos de 500 mil habitantes en las que no haya circulación del virus. Además, habilitó para todas las personas las salidas de hasta una hora en plan de esparcimiento en un radio no mayor a los 500 metros de su domicilio. Esta medida tomó por sorpresa a las autoridades del gobierno porteño que adelantaron que hoy iban a tratar de hablar con el Presidente sobre su instrumentación . En el mensaje grabado en Olivos y difundido minutos después de las 21, Fernández insistió en la necesidad de actuar con cuidado y minimizar las posibilidades de contagio. “Así vamos a poder salir mucho más rápido y con mucho menos dolor de este tiempo doloroso que nos ha tocado vivir”, concluyó.

Como dos semanas atrás, el Presidente volvió a acudir a una pantalla para mostrar gráficos del “Plan estratégico de Respuesta Integrada al Covid-19” . Porque algo que se preocupó en aclarar es que no se estaban tomando medidas “sin ton ni son”, como dijo que escuchaba en algunos lados, sino que se actuaba siempre siguiendo las pautas de lo que se conversaba con los especialistas en salud que asesoran al Gobierno y que todo obedecía a un plan. Uno de los gráficos mostró cómo había bajado la duplicación de la tasa de contagios -uno de los índices clave que utilizan los epidemiólogos- de los 3,3 días del inicio, al 10,3 en la primera prórroga de la cuarentena al 17,1 actual. Es decir, hoy la cantidad de contagios se duplican a los 17 días. Tuvo un agradecimiento a “todes” los argentinos por cómo habían colaborado en la lucha contra la pandemia.

Exhibió un mapa territorial que el Gobierno viene elaborando desde hace días, con diferentes colores de acuerdo a la cantidad de contagios. La mayor parte estaba en blanco, con las zonas sin casos. Luego había regiones en naranja, violeta hasta llegar al rojo que indicaban los grandes conglomerados urbanos que concentran un 47,4 por ciento de los contagios. En cuanto a la famosa “curva” de casos, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mostraron una altura considerablemente mayor al resto. Con los números de ayer, el total del país llegó a los 3.780 casos de los cuales 1.275 corresponden a la Provincia y 971 a la Capital. Con seis nuevas muertes, los fallecidos llegaron a 185.

El Plan exhibido contempla un total de cinco fases, de las cuales a partir de hoy se ingresará a la tercera. La primera fue el “aislamiento estricto”, luego el “aislamiento administrado” en el que se habilitaron varias actividades, ahora comenzará la “segmentación geográfica” y quedarán para más adelante otras dos con fecha incierta: la “reapertura progresiva” y la “nueva normalidad”.

En esta tercera fase, los conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes seguirán cumpliendo las mismas medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio como hasta ahora. Según los datos del Indec, se trata de, además de CABA y el GBA, las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, Rosario, Santa Fe y Tucumán, con su respectivos conurbanos. En el mensaje también mencionó Resistencia, que concentra muchos casos.

En el resto del país, los gobernadores podrán decidir flexibilizar la cuarentena siempre y cuando se cumplan cinco puntos: tiempo de duplicación de casos inferior a 15 días, un sistema de salud preparado para dar respuesta, evaluación positiva de las autoridades sanitarias, que la población exceptuada no supere la mitad de los habitantes y que la zona no esté definida como “con transmisión local”. Por otro lado, tanto las autoridades provinciales como las nacionales pueden disponer el cese de la excepción en cuanto vean que se dejó de cumplir con alguna de las condiciones.

En todo el país, además, la administración pública seguirá funcionando como hasta ahora con dotación mínima, las clases seguirán suspendidas, y están prohibidos los eventos públicos y privados, lo mismo que cines, shoppings, restaurantes, bares y cualquier espacio público o privado. También las fronteras continuarán cerradas, lo mismo que el transporte de pasajeros, sea aéreo o terrestre. Y recordó que los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas incluidas en los grupos de riesgo están dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo.

A diferencia de la ocasión anterior cuando habló en vivo y habilitó preguntas, en esta ocasión el Presidente grabó un rato antes de la emisión. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García y su segunda, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Wado de Pedro. Fernández dedicó un párrafo a la cuestión económica y contó que había estado reunido toda la mañana con el ministro Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. “Queremos que el día después que todo esto pase, la economía se recupere tan pronto pueda”, avisó. Por eso estaban preparando un plan para revertir algo que “nadie podía prever”.

Un punto que se venía conversando en los últimos días era la posibilidad de darle a los chicos y a adultos mayores la posibilidad de salir a caminar un rato. Los especialistas en salud lo mencionaron como una necesidad “espiritual”, dado que ya se superó el mes de aislamiento. El viernes surgieron dudas pero, finalmente, el Presidente anunció en el cierre del mensaje que todas las personas podrán realizar salidas de no más de una hora en un radio no mayor a 500 metros de su casa. Avisó que no era para hacer deporte -porque acrecienta las posibilidades de contagio- y que se debían cumplir las recomendaciones de utilizar barbijo y mantener el distanciamiento de unos dos metros con el resto de las personas. Los niños podrán salir junto a un adulto y los adolescentes podrán ir solos.

Como hace cada vez que resuelve una prórroga de la cuarentena, el Presidente conversó el viernes con todos los gobernadores que unánimente apoyaron la continuidad de la medida. Lo subrayó en el mensaje. Pero, aparentemente, no había consensuado este permiso de salida con ellos. Por lo menos, así lo dijeron las autoridades de la Ciudad, quienes días atrás intentaron directamente impedir que los adultos mayores salieron a la calle sin permiso, medida que luego tuvieron que revisar por las críticas que les llovieron. El vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad, Diego Santilli, dijo no estar al tanto de la decisión y que hoy buscaría contactarse con las autoridades nacionales. El Presidente luego aclaró que, obviamente, la medida quedaba a consideración de cada provincia y jurisdicción. “Se trata de salir un poquito. Apelo mucho a la responsabilidad de todos”, explicó.