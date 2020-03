La cuarentena de Estanislao Fernández en la Quinta de Olivos

El hijo del Presidente mostró como pasa sus días de aislamiento. Mirá el video.



Hace una semana, el presidente de la Argentina Alberto Fernández dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus, que hasta este jueves había provocado 13 muertos y 589 infectados.

Con esa medida, el mandatario le pidió a su hijo Estanislao, también conocido como Dyhzy, que se mudara a la Quinta de Olivos para pasar esos días.

Sobre la convivencia en ese lugar, el joven se pronunció en diálogo con el humorista e influencer Pablo Agustín, quien compartió el video en su cuenta de Youtube.

Estanislao, desde una videollamada, explicó que se mudó con su gata a una de las “dos o tres casas” de huéspedes que tiene el lugar. “Me llamó mi papá y me dice «porque no te venís acá (Olivos) a pasar la cuarentena que estás tranquilo. Meté a la gata en una jaula y traela para acá»”, contó.

Fue así que el famoso cosplayer y drag queen se trasladó a la residencia de su papá y de Fabiola Yáñez. “Con mi papá nunca conviví. Estoy muy agradecido de haber podido venir, porque puedo salir a caminar por los parques por ejemplo. En mi departamento, que es chico, no sé cómo la hubiera llevado”, agregó.

También reveló la faceta de padre del presidente y la forma en que está presente en su vida, a pesar de sus múltiples ocupaciones. “Me advierte si cree que algo que voy a hacer me puede hacer mal y eso lo traduce un poco a su trabajo. En mi caso, por ejemplo, me da su punto de vista y después queda en mí hacerlo o no. Pero si me sale mal, no se pone en conch… y me dice jod…. Está y me da una mano. Siempre fue así, no es de ahora. Lo hacía conmigo y con mis primos”, mencionó.

En relación a las medidas que está adoptando Fernández para controlar la propagación del coronavirus, su hijo aseguró que le compartió su opinión en un diálogo íntimo. “Le dije que me parecía que estaba llevando bien el tema. Su respuesta fue: ‘Ese es mi laburo’. Le dije que no creo en Dios, pero que le agradezco a la vida que si esto nos tenía que pasar, fuera con él, que es responsable“, se sinceró.

Pero, también confesó que solo puede compartir 20 minutos al día con su padre, ya que la pandemia lo tiene muy ocupado.

“Mi papá me había dicho vení, que vamos a estar juntos. Pero la realidad es que está trabajando todo el día. Se queda hasta las cinco de la mañana hablando por teléfono, viendo todo y a las seis se despierta para reunirse con algún ministro. No para. Tenemos pocos minutos al día para compartir”, reveló.