La Ciudad pospone la segunda dosis y define la inscripción de mayores de 70

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dio una conferencia de prensa para hablar de la vacunación en el distrito en la que hizo dos anuncios importantes: están retrasando la aplicación de la segunda dosis de los ciudadanos que ya recibieron la primera y “en los próximos días” van a anunciar que pueden empezar a inscribirse para ser inoculados los mayores de 70 años.

Sobre la gente que no recibió la notificación de que no iba a ser vacunada con la segunda dosis este miércoles y fue hasta el vacunatorio que le habían asignado, Quirós dijo: “No fue un tema de logística, la Argentina está discutiendo su estrategia de vacunación nacional. Mañana va a haber una reunión importante, pero hay evidencia de que es conveniente postegar la segunda dosis. Entre hoy y mañana se definirá esta cuestión. Por eso reprogramamos turnos y algunas personas no recibieron el aviso”, afirmó.

Respecto de la vacunación a mayores de 70 años, el ministro afirmó que “en los próximos días podremos anunciar cuándo abriremos el registro para mayores de 70 años”.

“Hay que definir cuál es el intervalo de seguridad para aplicar las segundas dosis. Cada vacuna es distinta”, explicó.

Y agregó que “lo que necesitamos entre hoy y mañana son definiciones sobre la ventana de de la Sinopharm. Va a ser público. Todos los que la semana que viene cumplían 21 días de la aplicación de la primera dosis van a ser contactados para reprogramar el turno de la segunda”.

La segunda ola

“No tenemos ninguna duda de que tenemos una segunda ola por delante. Tenemos que volver a focalizarnos en intensificar el testeo, el rastreo y el aislamiento; volver a hacer un esfuerzo en que lo que queda por delante porque aún presenta riesgos, sobre todo hacer foco en los encuentros entre las personas que no conviven. Hay que insistir en el uso de barbijo y en la apertura de ventanas y en el distanciamiento”, afirmó Quirós.

Y puntualizó que “las personas que conviven con jóvenes tienen que comer distanciadas o en horarios diferentes”

También dijo que “en enero nos dejamos de cuidar y cuando los volvimos a cuidar, los casos bajaron. Y tenemos que evitar al máximo las nuevas cepas. Pedimos que los viajes al exterior sean lo más restrictivos posible, no es momento de viajar salvo que sea indispensable“.

El ministro dijo que el relajamiento no se debe a la falta de información.”Entre saber lo que hay que hacer y hacerlo hay una diferencia. Tendemos a creer que la persona que está con nosotros no está enferma, pero hay mucha circulación viral y mucha gente enferma que no tiene ningún síntoma“.

Respecto del paro de este viernes del gremio de la Sanidad, Quirós dijo que sólo afecta al sector privado de la Salud, pero que de todos modos espera que el conflicto se resuelva.