La China Suárez contó cómo conoció a Rusherking

La actriz y cantante admitió que no sabía el significado de “me fui mundial”.

Luego del estreno de “Lo que dicen de mí”, la China Suárezestuvo en varios programas radiales durante la mañana siguiente al lanzamiento del videoclip. En su paso por Antes que nadie, el programa de LUZU TV, la actriz y cantante habló acerca de su romance con Rusherking.

En medio de la entrevista, la China Suárez se animó a contar intimidades de la pareja y hasta bromeó con los conductores. Ella y Rusherking se conocieron en una Fiesta Bresh, aunque ese día no pasó nada entre ambos. “Yo no hablé nada. No me dio bola, te juro” confesó sobre ese primer encuentro.

La China Suárez y Rusherking en México. Foto: Captura

“Venían sus amigos y decían ‘che qué linda pareja que hacen’ y yo decía ‘¿por qué dicen eso si es un señor que no me mira?’” recordó cómo conoció a Thomi, como lo llama a su novio, y luego admitió: “Fue su estrategia, le funcionó.”

Además, reconoció que el dicho “me fui mundial” ya quedó como chiste interno entre ellos. Aunque le costó entender el significado de la frase que lanzó Rusher. “Mis amigas me llamaban y me preguntaban qué quiso decir” confesó la actriz y bromeó: “Claro, somos millennials no centennials.”