“La Chepi” confesó que le puso el nombre de una famosa actriz a su órgano sexual

Pará, no lo editen. Es un homenaje a ella”, imploró a la producción de Podemos Hablar. También contó detalles íntimos de su noviazgo que comenzó en cuarentena.

La actriz e influencer Dani La Chepi confesó en la mesa de Podemos Hablar que a su vagina la llama como a una famosa actriz que protagonizó éxitos desde que era niña. “Yo sé que es un nombre muy largo y raro, pero ella siempre me gustó“. Todos los famoso que participaron del programa de Andy Kusnetzoff se sumaron al juego y la participante de Masterchef Celebrities no se guardó nada. “Pará, no lo editen. Es un homenaje a ella. Se llama Agustina por Agustina Cherri“.