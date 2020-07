La casa de Raúl Alfonsín en Chascomús: sus nuevos dueños prometieron conservar el inmueble como un hotel

La casa de Raúl Alfonsín en Chascomús seguirá siendo un hotel

La icónica casa del ex presidente Raúl Alfonsín en Chascomús, su tierra natal, fue vendida a un empresario no oriundo de esa ciudad. El nuevo dueño se comprometió a no demolerla y a conservar la fachada, aunque le realizará algunas mejoras para que continúe funcionando como hotel, tal como lo venía haciendo desde hacía tres años. Debido a la falta de clientes durante la pandemia de coronavirus, los anteriores propietarios se vieron obligados a vender el inmueble donde el líder radical vivió junto a su familia entre 1958 y 1977.

Ricardo Alfonsín -actual embajador argentino en España- se mostró sorprendido ante la noticia y recordó con nostalgia la centenaria vivienda en la cual pasó parte de su infancia y su adolescencia, entre los 9 y 22 años. “No sabía nada que la habían vendido. Tengo lindísimos recuerdos”, dijo el líder radical a LA NACION, uno de los hijos del expresidente. En ese lugar observó a su padre afianzarse en el mundo de la política, estudiar y recibir a personalidades en el estudio con vista a una calle empedrada del Casco Histórico, ubicada a metros de la Catedral de Chascomús.

Por ese lugar pasaron el expresidente Aturo Illia, el sindicalista Agustín Tosco y el padre del político Federico Pinedo, también llamado Federico, contó Alfonsín. “A Pinedo se le rompió el auto en la Ruta 2, lo llamo a papá y vino a esperar en casa a que se lo arreglaran”, recordó. Además del estar muchas horas en su estudio, el expresidente pasaba parte del día en el living, cuyas paredes estaban ocupadas por bibliotecas. “Nosotros no podíamos usar el living. Mamá no quería que ensuciáramos y nos hacía entrar y salir por la puerta de un galpón”, detalló Alfonsín en relación a su madre, María Lorenza Barrenechea.

Gran parte del interior de la casona ya fue modificado para ser transformado en un hotel de cinco habitaciones, a las que ahora se le sumaría otra. Antes había galerías y dos patios con higueras y durazneros que perfumaban las salas. Aún se conserva el aljibe, la entrada de época y la fachada de estilo italianizante: por ordenanza municipal no se puede transformar.