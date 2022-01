La bronca de Ingrid Grudke contra la Asociación de Modelos Argentinas

La modelo contó en un video de Instagram que, por falta de pago de su obra social, no puedo realizarse unos estudios médicos de rutina.

Ingrid Grudke debía realizarse unos estudios de rutina que le indicó su médica de cabecera, pero en el centro de salud al que fue se encontró con un inconveniente. De hecho, no pudo hacerse el chequeo porque en el laboratorio le indicaron que su medicina prepaga no recibió los fondos de su obra social. La misionera, entonces, denunció al sindicato que le corresponde por ser modelo por no destinar el dinero que le descuentan.

Su testimonio se conoció luego de que una seguidora le escribiera entre los comentarios de sus redes sociales que las personalidades famosas no atraviesan algunas situaciones cotidianas del habitante medio. En ese contexto, durante un vivo en Instagram, Grudke dio varios ejemplos para refutar esa idea y contó su mala experiencia.Ads byIngrid Grudke denunció al sindicato de modelos porque no pagó su obra social

“Me pasó hace tres semanas: fui a hacerme un simple estudio de sangre, que me mandó a hacer la doctora, un chequeo general, como siempre. Y mi obra social, que la paga mi supuesto sindicato que se llama AMA (Asociación de Modelos Argentinas)… No sé si los sindicatos nos ayudan o nos viven”, comenzó Ingrid a explicar que su empresa de medicina prepaga no recibió los fondos que ella aporta con sus ingresos.

Y prosiguió: “Porque en este caso se ocupa de sacarnos un 12 por ciento de todos los contratos, de todas las facturaciones, y solo nos pagan la obra social que debería ser sencillo el tema. Pero cuando fui a usar la obra social, que era la más cara del mundo por lo que nos descuentan, no la pude usar”

“No pude usar la obra social porque no estaba paga. Así que, por ahora, estoy sin obra social. Llamé al sindicato y no me atendieron. Se ve que todo el mundo está de vacaciones. Pasa, soy un ser humano como todos ustedes”, concluyó.

Ingrid Grudke y su decisión de no ser madre: “No siento ese deseo”

Durante una entrevista realizada en noviembre pasado, Grudke habló sobre los motivos que la impulsaron a tomar una decisión importante en su vida. La top model estuvo como invitada en Mañanísima (Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri, y allí habló sobre la posibilidad de casarse con su novio Martín Colantonio e hizo referencia a la maternidad.

Ante la consulta de Estefanía Berardi, una de las panelistas del ciclo, sobre cómo se siente al ver que muchas mujeres se identifican con su decisión de no gestar un hijo, Ingrid explicó que fue algo que siempre supo. “Vaya a saber. Habría que preguntarle a un psicólogo. Nunca me psicoanalicé”, expresó entre risas.Ingrid Grudke explicó por qué no quiere convertirse en madre

Asimismo, dijo que no se siente “presionada” con la idea del mandato social sobre tener hijos. Al escucharla, Barbieri se sorprendió e indagó sobre su determinación, a lo que la invitada le respondió con una simple definición: “No siento ese deseo”.

