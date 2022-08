La bolufrase de Guillermo Dietrich: “Nosotros no nos dedicamos a construir causas contra el kirchnerismo”

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que “la judicialización de la política no es algo bueno en sí mismo”. Y subrayo que “El kirchnerismo es el que construye las causas, inventan cosas”.

¿Cómo es tu relación con Nicky Caputo? ¿Y la relación que el mantenía con Macri? ¿Y qué opinás de las declaraciones de Cristina Fernández?

Conozco a los Caputo hace mucho años, no a Nicky, si al hermano y a la empresa que fue una constructora muy seria de mucho tiempo. Con Nicky no tuve demasiada relación, más allá que de vez en cuando nos veíamos con él y con la familia. La empresa de los Caputo en las obras públicas, nunca ganaron una licitación, aunque la podrían haber ganado, porque las licitaciones nuestras eran totalmente transparentes.

Alentamos mucho a que más empresas compitan. Y de las declaraciones de ayer me parecen estrafalarias, la ex presidenta habla de un cargo sumamente importante, como lo es ser secretario de Obras Públicas, que fue durante 12 años funcionario de su gobierno y lo desconoce como si lo hubiese sido de Mauricio Macri. Y además, sé la agresividad y el maltrato con que José López se dirigía a nosotros como espacio político.

¿Vos enfrentás una cantidad importante de causas?¿Qué opinión tenés al respecto del número alto de causas que tienen todos los que pasaron por la función pública?

Si, tengo causas. Pero hay una diferencia: en cualquiera de las ella y, en particular, de las mías, lo que hicimos es presentarle a la Justicia y a los medios explicando la falsedad de las acusaciones. En general el kirchnerismo es el que construye las causas, inventan cosas, nuestras respuestas fueron demostrando porque eran falsas.

Por ejemplo, por el Metrobús en la 9 de julio, por un amparo que paraba la obra porque decían que tocábamos los espacios verdes. Y nosotros demostramos que estábamos creando más espacios verdes. O los ruidos en la puerta del Palomar. El kirchnerismo actúa para descalificar a todos los actores, nunca los escuchás explicando cómo nació Lázaro Báez y su historia, porque ganaron todas las obras, porque toda la plata que salía de vialidad iba toda a vialidad provincial, porque ahí había un empleado de Lázaro Báez trabajando, etc.

Todos los funcionarios salen con decenas de causas, muchas inventadas con el sólo fin de afectar al otro, y que tal vez lo mismo sucede con la coalición gobernante con una parte de la causa, como aquella del dólar futuro que parecía media disparatada…

Nosotros no nos dedicamos a construir causas contra el kirchnerismo. La causa del dólar futuro, coincido que desde el punto de vista penal, hay muchas cosas objetables de si hay responsabilidades penales o no, más allá de la irresponsabilidad que parecía en ese momento vender dólares a futuro a un valor, pero no nosotros no tenemos un Tailhade que construye denuncias todos los días. El accionar es distinto, y en estas cosas es difícil de diferenciar un sector del otro. La judicialización de la política no es algo bueno en sí mismo. Nosotros damos explicaciones, nos presentamos ante la Justicia, presentamos escritos. Frente a estos mismos casos ellos no lo hacen.

Supongo que marcás una diferencia con “Pepín” Rodriguez Simon, que otra de las personas que mencionó ayer Cristina, en su critica a la oposición.

El también dio las explicaciones que son claramente falsas, y después considero que no estaba dando las condiciones por diversas causas, yo actué de una manera muy distinta, pero son temas muy personales lo de las causas en la función pública. Es delicado emocionalmente, por eso no lo puedo juzgar.

Se acerca un momento donde hay que definir inclinaciones y candidaturas. ¿Te gustaría que la Ciudad estuviera gobernada por alguien del PRO o te sería indistinto que sea cualquiera de los integrantes de Juntos por el Cambio?

Valoro a Juntos por el Cambio como espacio, es un hecho inédito en nuestro país que un espacio opuesto al peronismo, se mantenga junto durante tanto tiempo, tenga tanta presencia territorial y represente la esperanza de millones de argentinos. Hay un patrón común: la identidad, el republicanismo en una orientación de Argentina.

En la Ciudad soy miembro del PRO, por eso voy a hinchar más por ellos, pero finalmente en cada uno de los distritos va a haber un candidato. Y hace unas semanas estuve recorriendo Ingeniero Huergo con el intendente radical, Miguel Martínez, que es un fenómeno, ejemplar y apasionado. También ayer me crucé con Alfredo Cornejo, a quien respeto mucho. Hay un punto donde las identidades se van mezclando.

Imaginándonos unas PASO con las siguientes cuatro candidaturas: Bullrich-Cornejo, Macri-Losada; Larreta-Morales y Manés-Vidal. ¿Cuál elegirías en estas estructuras cruzadas entre el radicalismo y el PRO?

No importa tanto el quién sino el qué. La responsabilidad que tenemos con los argentinos es ver el día a día de la gente, que le cuesta llegar a fin de mes, si las pymes van a recibir insumos importados, qué precio van a tener, cuándo tiene cierta liquidez qué hace con la plata, hay una incertidumbre enorme.

No es el momento para definir hoy cuál es la candidatura que uno se siente más cómodo, porque se disocia de lo que necesita la gente. Nosotros queremos llegar con este aprendizaje de los últimos años, con el mejor plan posible, con equipos para implementarlos y la fuerza para hacer las transformaciones que el país necesita.