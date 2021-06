La banda del Servicio Penitenciario homenajeó a los Rolling Stones

La Banda de Música del Servicio Penitenciario Bonaerense presentó un nuevo video musical, con un homenaje a la banda inglesa Rolling Stones. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el video ya puede verse en Youtube.

El video homenaje se realizó junto al cantante integrante del grupo de tributo a los Rolling Stones llamado “Majestades”, Mariano Hernandoreana y se interpretaron canciones de éxito mundial como (I can’t Get No) Satisfaction, Miss You, Throwaway y Start Me Up.