La ANMAT prohibió la venta de alfajores, choclo en lata, una yerba y una marca de termo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un alfajor de chocolate, un choclo en granos, una yerba mate con hierba serrana y un termo de acero inoxidable. Los productos prohibidos violan diferentes disposiciones.

La ANMAT prohibió la comercialización en todo el país del “Alfajor de chocolate negro relleno de crema de avellanas” y el “Alfajor de chocolate negro relleno de mousse de chocolate” de la marca Piache RNPA N° Expte N° 2019-10438548 para Piache. En sus envoltorios se consigna el símbolo de alimento libre de gluten “sin TACC”, pero el organismo advirtió que son “alimentos falsificados que utilizan los registros sanitarios de otro titular” y que “existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores celíacos”. También señaló que “carecen de la debida autorización sanitaria” y llamó a quienes ya los hayan compra a que se abstengan de consumirlos.

El “Choclo amarillo en granos, marca San Remo, lote NSOCOI, vto 23/10/22, RNPA Nº 027-00-005874, RNE Nº00000467” también fue prohibido por no ser apto para el consumo. La ANMAT consigna en la respectiva resolución que “se observó el envase y su tapa hinchado y óxido en su punto de cierre, al abrirlo se evidenció liberación de gas, líquido espeso con alta densidad y abundante sólidos con poca cantidad de granos de choclo y olor ácido intenso putrefacto. Se detectó la presencia de Bacilluys Cereus y Anaerobios Sulfitos Reductores”.

También fue prohibida la comercialización en todo el país de los “Termos Acero Inoxidable – Nombre de fantasía: Romania, Termo mate, marca: Romania, Inox Termo Mate MAT – 45, Nuevo Diseño, Made in RPC”. La prohibición se impuso porque el producto “contenía 1,6% de impurezas constituidas por cobre, no cumpliendo con las especificaciones de la normativa vigente, que el acero inoxidable no se encontraba incluido en la lista de metales que se pueden utilizar, siendo no apta para su uso”. Además por carecer de la autorización necesaria por tratarse de un producto importado y porque el metal con que está hecho no se encuentra en la lista autorizada.

La ANMAT también estableció la prohibición “de consumo, la comercialización y la distribución todo el territorio nacional del producto “Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. neto 500 g, RNPA Nº 04-045124, RNE N°04-001868, elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba”. Según detalló, “un análisis microbiológico y físicoquímico se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus”.