La abogada de Rodrigo de Paul aclaró por qué su separación de Camila Homs no le impedirá ir al Mundial de Qatar

Las declaraciones de Claudio Tapia encendieron las alarmas en la selección argentina. Las claves para entender el conflicto

Este jueves se disparó la preocupación en los hinchas de la selección argentina en torno a la situación judicial de Rodrigo de Paul. El jugador del Atlético de Madrid, clave en el combinado nacional, está atravesando su separación de Camila Homs y esto desató las versiones de que si el conflicto continúa, él podría verse impedido de disputar el Mundial de Qatar 2022. En medio de la confusión, Infobae dialogó con Mariana Gallego, quien junto a Marcelo Rocchetti, representan legalmente al futbolista.

“De Paul no es un deudor alimentario”, sentenció la abogada quien aseguró que es mentira que el futbolista de 28 años no pueda disputar el Mundial de Qatar que inicia el 21 de noviembre y en el que la Albiceleste se medirá en fase de grupos ante Arabia Saudita, México y Polonia.

Los rumores se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia al programa De Acá En Más que conduce María O’Donnell en Urbana Play y que desde la AFA aseguran que fueron “tergiversadas” y “malinterpretadas” por otros medios. En esa nota, el máximo dirigente del fútbol nacional señaló que “para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar”. Algo que De Paul no tiene.

Esto mismo detalló la abogada Gallego: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe”. En este punto, explicó que fue el propio De Paul el que inició la fijación de cuota alimentaria el mismo día que se cerró la mediación.

De Paul podrá jugar el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

Es que tras las audiencias no hubo acuerdo y de inmediato el futbolista inició una demanda para que la Justicia fije la cuota alimentaria e incluso consignó una suma de dinero preliminar en una cuenta de la propia Camila que es superior a la que se había estimado de gasto de los dos hijos de la pareja. Con esto, De Paul se asegura que los niños puedan contar con el dinero suficiente hasta que el juez dictamine los montos.

Por todo esto, el futbolista surgido de Racing no debería tener ningún tipo de inconveniente para viajar al Mundial de Qatar y ser parte de la selección que buscará conquistar el trofeo máximo.

En relación a los plazos de la Justicia, se espera que en los próximos días el magistrado indique el monto de la cuota alimentaria y fije el régimen de comunicación entre De Paul y los niños. Por otra parte, el tercer punto de discordia está vinculado a la compensación económica y éste sí podría tardar varios años en resolverse, pero no impediría al jugador salir del país. Algo similar ocurrió con Martín Palermo en el Mundial 2010, por un conflicto con Lorena Barrichi, que no causó problemas al por entonces delantero de Boca Juniors viajar a Sudáfrica.

Por Jeremías Rodríguez-Infobae