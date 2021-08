Kreplak anunció vacunación “casa por casa”

El ministro de Salud Nicolás Kreplak aseguró que el gobierno bonaerense va a vacunar “casa por casa” y destacó que “es la semana con menos casos en el año”. En tanto, el jefe de Gabinete Carlos Bianco anunció que reabrirán los boliches con espacio para mil personas.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, brindaron hoy una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para la gestión de la pandemia en el territorio bonaerense.

“Es la semana con menos casos en el año”, afirmó el ministro Kreplak desde el Salón Dorado de la Gobernación y agregó que la cifra se ubica “por debajo del piso desde el que comenzó la segunda ola”. En la última semana se registró un promedio diario de 2.247 contagios, frente a los 12.008 del pico de mayo, lo que significa una caída del 81%. Con respecto a la variante Delta, el Ministro explicó que hasta el momento se han detectado 44 casos: 42 de ellos corresponden a viajeros internacionales y dos están vinculados a la importación. No se ha comprobado hasta el momento circulación comunitaria.

Kreplak destacó que sigue en descenso el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva: de las 4.949 disponibles, 2.567 están ocupadas (un 52%), 786 de ellas por pacientes de COVID-19 (esto es, un 30% de las camas ocupadas corresponden a personas convalecientes de la enfermedad).

Asimismo, el Ministro remarcó el descenso de la cantidad de fallecimientos asociado al avance del plan Buenos Aires Vacunate: “A medida que empezamos a aumentar la vacunación, descendieron los casos y los fallecimientos”. En la última semana, la cifra de personas fallecidas fue de 333, una caída del 74% respecto del máximo alcanzado en junio. Kreplak añadió que “es importante que todos y todas se vacunen para consolidar la caída de casos”. Para reforzar la llegada de la vacunación a todos los sectores de la población, a partir de mañana comenzarán a funcionar colectivos como vacunatorios móviles para realizar una búsqueda activa casa por casa en barrios populares y zonas rurales. “Estamos en las puertas de poder comenzar la vacunación de la población general de chicos y chicas”, finalizó el Ministro.

Por su parte, Carlos Bianco explicó que desde mañana entrará en vigencia la reglamentación sobre la realización de eventos de hasta mil personas en espacios abiertos y cerrados. El protocolo que se ha establecido determina la obligatoriedad de controlar los síntomas y la temperatura de las personas asistentes en el ingreso, delimitar el espacio habilitado para las actividades, usar barbijo, observar el distanciamiento de dos metros, mantener la ventilación cruzada cuando se trate de lugares cerrados, higienizar permanentemente todos los espacios comunes y evitar aglomeraciones en la entrada y salida. Además, el protocolo contiene la recomendación de que todas las personas asistentes estén vacunadas.

Bianco aclaró que la reglamentación no aplica a eventos deportivos, para los que por el momento no está habilitada la presencia de público, a la espera de la reglamentación por parte del Gobierno nacional. Asimismo, señaló que “por la consulta y el pedido de muchos intendentes, fundamentalmente del interior pero también del Conurbano”, a partir de mañana se establecerá un horario de cierre de la nocturnidad a las 3 de la mañana en toda la provincia. “Si algún distrito en particular quiere hacer una extensión de ese horario lo va a tener que solicitar a la Provincia y presentar un protocolo explicando cómo se van a fiscalizar las actividades después de ese horario, que será analizado con los expertos y funcionarios del Ministerio de Salud”, indicó Bianco.

Asimismo, el Jefe de Gabinete afirmó que se siguen realizando controles para verificar que las y los bonaerenses que viajaron al exterior después del 1° de julio cumplan con las medidas de aislamiento mixto en hoteles y en sus domicilios. Bianco señaló que desde esa fecha salieron del país 20.338 bonaerenses, de los cuales volvieron 4.320. De ellos, 3.183 cumplieron o están cumpliendo el aislamiento mixto, a 629 personas no se las ha podido ubicar en los hoteles que declararon que utilizarían para su aislamiento y, por tanto, se ha pasado a la fiscalización presencial, y se están haciendo llamados telefónicos a 171 bonaerenses llegados recientemente. Por otro lado, hay 337 personas que se constatado que no respetaron el aislamiento, y en estos casos “hemos labrado actas, se han realizado las denuncias penales correspondientes y se ha avanzado en la aplicación de multas por no cumplir con la normativa sanitaria”, concluyó Bianco.