Kicillof participó de la transmisión por los 85 años de Radio Provincia

El gobernador Axel Kicillof participó de los festejos por los 85 años de Radio Provincia, que se realizó en la puerta de la emisora con una transmisión especial. En ese marco, manifestó que cuando asumió “la radio estaba abandonada, desactualizada tecnológicamente pero sobre todo desvirtuada”, porque “la gestión anterior tenía un desapego tremendo por todo lo público”.

“Fue un crimen desfinanciar nuestra radio de esta manera, hoy su equipamiento está en curso de renovación, pero también había que valorar el papel que desempeña”, señaló el mandatario bonaerense, al tiempo que destacó el rol clave que tiene la radio en la construcción de “la identidad de la Provincia”.

Kicillof afirmó que “Radio Provincia es una institución dentro de la radiofonía argentina y su director, Marcelo Figueras junto a los trabajadores y trabajadoras están haciendo un gran esfuerzo para refundarla”.

“La idea es que sea una radio que se ocupe de los problemas y realidades de los y las bonaerenses. Hay una parte de las noticias o la información que circula en la Provincia que está alejada de la vida de su gente. Lo peor que le puede pasar a la Provincia es que las noticias y lo que discute, sea lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, el papel de Radio Provincia es establecer una agenda bonaerense, para rebalancear la agenda mediática”, subrayó el gobernador.

Seguido, se refirió al valor de la comunicación en la gestión, al sostener que “uno puede diseñar una política pública en cualquier área, después hay que implementarla: los expedientes, la burocracia, el presupuesto. Luego, hay un tercer factor, sin el cual no pasa nada, que es la comunicación de esa política pública. Hay que diseñar la política, implementarla y comunicarla”.

“El tema de la comunicación es central y tiene que estar integrado a todas las políticas. Por un lado están las falsas noticias y por otro la invisibilización de las políticas del Estado provincial”, manifestó el jefe de Estado bonaerense y ejemplificó con el programa de viajes de egresados: “Fue una política tremendamente atacada cuando se anunció, pero por lo menos se conoció el programa. Aunque hablaran mal, uno tenía la posibilidad de discutir”.

*Sobre el proyecto de la oposición que busca dividir en cinco a la Provincia de Buenos Aires*

En otro orden, el gobernador criticó a quienes impulsan la división territorial de la Provincia y consideró que se trata de una iniciativa que promueven quienes “no están dispuestos a discutir cuáles son los dramas estructurales de la Provincia, entonces, deciden matarla”. En ese aspecto, agregó que: “Gobernaron cuatro años y los problemas se agravaron, ahora vienen a destruirla (…) es un artilugio del neoliberalismo”.

“Destruir a la Provincia cortándola en pedazos o dividiéndola, ya es el extremo. No pudieron resolver ningún problema, entonces quieren terminar con la Provincia misma y hacer varias. Van a tener no un problema, sino muchos y peores”, aseveró Kicillof.

“Con estas ideas brillantemente estúpidas como dividir la Provincia, lo que no quieren es discutir el núcleo, que tiene que ver con la distribución de los recursos a nivel nacional. Buena parte de las dificultades estructurales (…) que tiene la Provincia es porque le faltan recursos”, manifestó el mandatario provincial.

*Sobre la identidad bonaerense*

Al referirse a la construcción de la identidad bonaerense, uno de los ejes de su gestión, Kicillof recordó que “cuando era candidato me preguntaban dónde iba a vivir, yo decía que la Provincia tiene, entre sus bellísimos pero también descuidados edificios públicos, uno que es la residencia de los gobernadores. El tema es hacer una gestión que tenga centro en la capital de la provincia, no en CABA. La gobernadora anterior no vivía en la capital de la provincia, y además no gobernaba acá, venía una vez por semana. Así, difícilmente se iban a ocupar de la problemática de la provincia”.

“Los ministerios y la agenda, en mi gobierno, se definen en la capital de la provincia que es la ciudad de La Plata que hace también a nuestra identidad y hay que revalorizarla”, acotó.

En ese marco, indicó que “la gobernación estaba en estado de abandono, la imagen que daba era lamentable. Las oficinas estaban abandonadas porque nadie venía a trabajar. No sé si trabajaban en otro lado, pero en su lugar de trabajo no estaban”.

*Sobre la deuda con el FMI*

Al ser consultado sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobernador aseveró: “La deuda que dejó el gobierno anterior es impagable” y “ahora hay que seguir resolviendo los problemas. Es una deuda impagable, un escándalo y los que la tomaron se hacen los tontos como perro que tumbó la olla”.

“Hay un informe del Fondo que dice que ese crédito fracasó y hace una autocrítica. Los responsables son Macri y el FMI”, señaló Kicillof. Aseguró, en la misma línea, que “el principal problemas de divisas que tiene la Argentina es el FMI, es una paradoja: un organismo que se crea para solucionar los problemas de los países, es el principal problema de Argentina”.

Por eso, remarcó que, en este escenario, “lo que se está tratando de hacer el gobierno nacional es que el problema no explote mañana, que nos dé tiempo para crecer y que nos dejen crecer a nuestro modo, porque cada vez que vinieron con sus recetas, fracasamos”.

“Cuando se votó en la elección presidencial había claridad del fracaso absoluto del macrismo. Hay que retomar el problema de la deuda, Macri tomó una deuda a 100 años en cinco minutos”, significó el gobernador y agregó que “aunque parezca un tema financiero es una cuestión política y para poder afrontarla, sin que nos lleve a hacer sacrificios que no se pueden hacer (…) hay que mostrar la realidad y seguir debatiendo”.

“La deuda que dejaron tienen consecuencia, lo que tenemos que hacer es que no nos lleven a tomar medidas que nos impidan poner en marcha un plan de recuperación. La cuestión es que nadie se quede afuera de la recuperación”, expresó.