Kevin Bacon y su pasión por el mate

El actor conoció la bebida cuando visitó Argentina y quedó fascinado.

El mate no es solo para argentinos o uruguayos. Esta infusión es cada vez más famosa alrededor del mundo, aunque en general se vende de manera embotellada y con un gusto más cercano al “mate cocido” en versión helada. Sin embargo, hay algunos extranjeros que se animan a probar la versión original, y entre ellos se encuentra el mismísimo Kevin Bacon.

“Fui a Argentina, la pasé muy bien y vi gente tomando mate por primera vez en mi vida. Había un grupo de chicos en una plaza pasándose ‘esta cosa’ de una mano a otra. Entonces me puse a averiguar…”, contó el actor en una entrevista con Teleshow, y agregó: “Es un gusto que se adquiere. Mucha gente al principio siente que es horrible”.

“Me encanta. Me gusta el ritual. No es como un café: tomar y punto. Ni como un shot de tequila. Tenés la bombilla, la yerba y lleva tiempo. Me parece cool. Leí sobre los gauchos…”, explicó el actor, quien tiempo atrás publicó en sus redes sociales una foto de su propio mate y su termo con sus iniciales.

Además, Bacon destacó los efectos que tiene la mateína en su cuerpo: “El mate tiene una cafeína distinta. La reacción fisiológica en el cuerpo no es como la del café. No la puedo explicar realmente… Pero tampoco puedo tomar mucho porque sería un poco como ‘pegarme un viaje’. En conclusión: me gusta mucho y tengo mi mate ahí”.