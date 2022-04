Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó a Ketanji Brown Jackson como nueva jueza de la Corte Suprema del país. Este es un momento histórico para la comunidad afroestadounidense y para las mujeres, ya que Brown es la primera mujer negra en ocupar el cargo en la máxima autoridad judicial de la nación. A su vez, el presidente Biden cumplió su promesa de “hacer historia” sentando a una mujer negra por primera vez en esa institución.

Tan solo seis días después de que Joe Biden jurara el cargo de presidente de Estados Unidos, el nuevo gabinete de abogados de la Casa Blanca hizo una llamada para proponer un puesto en un tribunal federal de apelaciones a una jueza: Ketanji Brown Jackson.

Ella aceptó, en vistas de que el puesto suele ser un trampolín para pasar más tarde a la Corte Suprema y a sabiendas de que el presidente Joe Biden había prometido sentar por primera vez a una mujer en el máximo tribunal del país.

Brown nació en 1970 en Washington D.C., pero creció en Miami, Florida. Hija de madre profesora y padre abogado, ambos licenciados en Historically black colleges and universities –un conglomerado de instituciones para afroestadounidenses establecidas durante la época de la segregación-, de niña estudió en Palmetto Senior High School.La jueza Ketanji Brown Jackson posa para un retrato el viernes 18 de febrero de 2022, en el tribunal en Washington. Este jueves se convierte en la primera mujer negra en formar parte de un tribunal que una vez declaró que su los negros “no eran dignos de la ciudadanía” y respaldó la segregación. © Jacquelyn Martin / AP

Desde pequeña, la ahora miembro de la Corte Suprema se sintió atraída por el mundo de la abogacía debido a la influencia de su padre.

Durante sus años en la escuela, Ketanji se destacó en oratoria y también en interpretación. Fueron sus participaciones en el grupo de debate las que la condujeron a seguir su educación en una de las universidades más prestigiosas del país, Harvard.

“Cuando mi padre decidió estudiar derecho, vivíamos en el campus de la Universidad de Miami… Mi padre se sentaba allí con todos sus grandes y gruesos libros legales y yo traía mis libros para colorear y me sentaba a su lado y le veía estudiar, y fingía que yo también estaba trabajando”, explicó la jueza en un vídeo difundido en redes sociales por el presidente Biden.

I sought a nominee for the Supreme Court with exceptional credentials, unimpeachable character, and an unwavering dedication to the rule of law. Meet my nominee, Judge Ketanji Brown Jackson. pic.twitter.com/OndIJaGE74— President Biden (@POTUS) March 7, 2022