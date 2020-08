Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata anunció que Kamala Harris, actual senadora de California, será su compañera de fórmula en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

En caso de triunfar en los comicios, Harris se convertirá en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos. De madre india y padre jamaiquino, Harris se convirtió en una de las voces femeninas más potentes de los demócratas en el Senado y, en las últimas primarias, se presentó como precandidata presidencial hasta que abandonó la carrera para apoyar a Biden. Biden y Harris intentarán disputar la reelección de Donald Trump en medio de la peor crisis económica y sanitaria del país en décadas debido a la pandemia de coronavirus, que afecta a Estados Unidos como a ningún país del mundo.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una valiente luchadora por los más débiles y una de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de fórmula”, escribió el exvicepresidente Biden en su cuenta de Twitter. “Cuando Kamala era fiscal general, trabajó cerca de Beau”, recordó el virtual candidato, en referencia a su fallecido hijo y al cargo que la senadora ocupó en California hasta 2017. “Vi cómo enfrentaban a los grandes bancos, ayudaban a los trabajadores y protegían a las mujeres y niños de los abusos. Estaba orgulloso entonces y estoy orgulloso ahora que será mi compañera en esta campaña”, concluyó el también exsenador.

Minutos después, Harris se expresó también a través de su cuenta de Twitter: “Joe Biden puede unir al pueblo estadounidense porque se ha pasado la vida peleando por nosotros. Y como presidente, él va a construir unos Estados Unidos que estén a la altura de nuestros ideales”. “Me siento honrada de unirme a él como la nominada por el partido a la vicepresidencia, y haré lo que sea necesario para convertirlo en nuestro Comandante en Jefe”, agregó.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020