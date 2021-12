Juró por Maradona y la Santa Federación y se cruzó en Twitter con Juan José Campanella

Berenice Iañez sorprendió con una referencia al gobierno de Juan Manuel de Rosas. El irónico ida y vuelta con el cineasta

“Lealtad absoluta a Cristina. ¡Viva la Santa Federación! Gracias Diego”. El juramento de la flamante diputada porteña Berenice Iañez fue uno de los más controvertidos entre los que se escucharon ayer en el Congreso y la Legislatura.

Si bien durante la jornada se escucharon reivindicaciones de todo tipo, que fueron desde Juan Bautista Alberdi, hasta la clase trabajadora y las “víctimas del terrorismo”, la referencia al gobierno de Juan Manuel de Rosas tomó por sorpresa a más de uno.

“Viva la Santa Confederación. Mueran los salvajes Unitarios”, fue uno de los lemas del gobierno del caudillo bonaerense entre 1835 y 1952, y se enmarcaba en el sangriento enfrentamiento civil entre las dos principales corrientes políticas de la época. Incluso se utilizaba en los documentos oficiales.

Cabe destacar que Argentina logró tener su primera Constitución justamente después de las derrota de Rosas en la batalla de Caseros, en febrero de 1852, a manos de Justo José de Urquiza. Por esta razón, en las redes sociales varios usuarios señalaron la paradoja de jurar por Rosas sobre la Constitución.

Berenice Iañez, integrante de La Cámpora y fanática de Diego Maradona, también juró por la “gloriosa” Juventud Peronista, por Juan Perón, Evita y Néstor Kirchner.

A raíz del episodio, el cineasta Juan José Campanella ironizó sobre la situación en las redes sociales: “¡Chicos, cáguense en la Constitución y la Patria inventando un juramento! El mío: Por ‘Qué Bello es Vivir’, Ernst Lubitsch, Nino Manfredi, Gene Kelly haciendo tap y Seth MacFarlane, Gracias, Pepitito ¡Sí, juro! ¿Y vos? ¿Por quién jurás? ¡Vale todo, como en Argentina!”.

Sin embargo, Iañez le respondió con ironía. “Ey Juan! Tus películas me encantan!! Y con el juramento no sabes lo que me costó achicar. Mueran los salvajes unitarios, lo omití”.

Al parecer, a Campanella la divirtió el ida y vuelta. Incluso le agradeció “el sentido del humor”.

Pero le hizo un recomendación: “Espero que luches todo lo que (y por quién) quieras en la banca. Pero agregar la constitución y la patria al juramento no le hace mal a nadie y bien a muchos. O la bandera. Hay cosas que nos unen. Abrazos”.

La militante de 39 años forma parte de la agrupación que conduce Máximo Kirchner y que en capital se referencia en Mariano Recalde. La semana pasada participó de la inauguración de la Unidad Básica “Compañero Amado” en la Comuna 15, en honor al ex vicepresidente condenado en la causa Ciccone. “Un compañero que dignifica la palabra lealtad”, publicó en sus redes sociales.