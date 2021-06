Junín: Petrecca hizo un llamado al diálogo para evitar la crisis sanitaria

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, convocó a la mesa de crisis del municipio y, en ese marco, hizo un fuerte llamado a la dirigencia política “para encontrar puntos de acuerdo con el fin de evitar que la crisis sanitaria se siga profundizando”.

El inicio de la conferencia de prensa estuvo a cargo del jefe comunal, quien comenzó asegurando que el momento que estamos viviendo es “muy delicado” y dijo: “Junín desde este lunes pasa a Fase 2, al igual que 121 municipios de la Provincia de Buenos Aires, de un total de 135. Este momento delicado nos exige a cada uno de nosotros dar lo mejor, a los ciudadanos, a los políticos y al Estado, Nacional, Provincial y Municipal, y sin dudas, nos exige mucha responsabilidad social”.

“Por eso quiero, en primer lugar, agradecer a la inmensa mayoría de los juninenses que han respetado el Decreto Nacional en estos 9 días de confinamiento, volviendo a hacer un gran esfuerzo como comunidad. También a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al equipo municipal de Control Ciudadano, inspectores y monitores por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado en estos días”, agregó.

Petrecca recordó que “en la última reunión de la mesa de crisis habíamos anunciado que íbamos a incrementar la política de testeos, entendiendo que es una de las tres patas fundamentales para hacer frente a esta crisis sanitaria, ya que permite evitar la propagación del virus. Hoy, de manera gratuita, estamos implementando esta política de lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 14 a 16 horas en el CIC de Alvear y Alberti. Al día de hoy llevamos realizados 1649 test rápidos. Además, la semana pasada iniciamos una recorrida por cada localidad del Partido, con lo cual los días viernes iremos recorriendo los distintos pueblos para realizar testeos”.

En este sentido, el intendente anunció que desde esta semana, “y entendiendo lo fundamental de los testeos, pondremos en marcha nuestra posta sanitaria móvil para recorrer los distintos barrios realizando testeos para seguir estando cerca de los vecinos”. “Hoy en la mesa de crisis se habló que junto a la Región Sanitaria también estaremos avanzando para trabajar en conjunto en un nuevo horario, de 16 a 19 horas, tres días a la semana. Así que seguramente muy pronto daremos a conocer el lugar”.

Otra acción marcada como fundamental por Petrecca es el seguimiento de casos, sobre lo cual adelantó: “Ante el aumento exponencial de casos y la dificultad que esto generó, desde el Municipio estamos sumando más recursos para realizar un mejor seguimiento de los casos positivos, tarea que realiza el Municipio a través de su Call Center. En el caso de los seguimientos de los casos estrechos, lo lleva adelante la UNNOBA, tras un convenio firmado con la Provincia de Buenos Aires”.

Tal como lo ha señalado en otras oportunidades, sin embargo, la ‘pata’ más importante para salir adelante es la vacunación, sobre la cual expresó: “Es fundamental acelerar el proceso, porque cada día cuenta. Vemos con buenos ojos, el arribo de nuevas vacunas en los últimos días, porque es el camino para inmunizar a la comunidad”.

En otro orden, Petrecca indicó: “También es importante atender la situación económica de cada juninense. Por eso seguimos trabajando con medidas de acompañamiento que tienen que ver con la eximición de tasas y el otorgamiento de microcréditos a los sectores más perjudicados, entre otras. Y en los próximos días estaremos anunciado la implementación de más medidas de acompañamiento, porque entendemos que debemos estar más cerca que nunca, acompañando desde los tres niveles del Estado. Por eso seguiremos escuchando, dialogando y buscando alternativas, primero para que cada rubro pueda desarrollar su trabajo y, después, acompañando con todas las herramientas que el Estado Municipal posee”.

“Sabemos del cansancio, del agobio y la incertidumbre, pero es la realidad que hoy nos toca transitar y debemos enfrentarla y salir juntos de esta situación. Por eso les pido a los vecinos que nos sigamos cuidando porque esta segunda ola ha pegado muy fuerte en todo el país; y que trabajemos todos juntos y sin mezquindades para salir adelante”, remarcó.

Luego de escuchar a los referentes de las mesas sanitaria, social y de seguridad y económica, Petrecca manifestó: “Desde el inicio de la pandemia, siempre dijimos que nuestro objetivo era cuidar la salud y las fuentes de trabajo. Así lo hicimos, siempre aclarando que había un factor clave para decidir acciones y que era ese famoso ‘botón rojo’ que tenía que ver con la ocupación de camas. Sin dudas, el sistema de salud está haciendo un gran esfuerzo, que siempre agradecemos. Ese nivel de ocupación hizo que muchos vecinos tuvieran dificultades para acceder a la atención que necesitaban”.

“En cada cuarentena que tuvimos nos permitimos flexibilizar pensado en la salud y el trabajo, no hizo falta apretar ese botón rojo. Pero hoy sí, porque estamos en el peor momento, esperando que el último confinamiento de resultados. Por eso, ante esta situación tan compleja de lo sanitario, pero también de lo económico, necesitamos de gestos y consensos y, más que nunca, del diálogo de todos. Y cuando digo todos me refiero al sector político, porque no está bueno que nos vean pelear por cosas que no tienen sentido, cuando se pierden vidas y se funden empresas”, señaló.

El Intendente contó que “ante eso, en los días previos a esta reunión de la mesa de hoy, me reuní con todos los sectores productivos para decirles que estamos dispuestos como Gobierno a avanzar en alguna cierta flexibilización del actual esquema de fases. Por supuesto, siempre que esto no ponga en crisis, aún más, la situación sanitaria. Pero para esto era fundamental llegar a un acuerdo político. Lamentablemente al día de hoy no pudimos, ya que el Frente de Todos no quiere acompañar estas medidas de flexibilización. Lo respetamos, pero seguiremos insistiendo por medio de las cámaras, para encontrar consenso y tener empatía, viendo lo complejo de lo sanitario pero también de lo económico”.

“Hemos visto en los últimos días informes muy preocupantes de la Argentina, con 12000 hoteles y locales gastronómicos cerrados a nivel país. Por eso, si no estamos a la altura, el impacto será mayor, desde lo económico, desde lo social y psicológico. Por eso insisto en la necesidad de acuerdos, no podemos decir que Junín está como está por culpa del Intendente o echarle culpas a la oposición. Por una vez, tenemos que juntarnos, ponernos de acuerdo. Como intendente he convocado al diálogo, tenemos que dejar de echar culpas, porque las medidas que tomamos no hacen que la situación sanitaria se agrave, fueron para defender el trabajo”.

“Necesitamos consenso y compromiso de todos, dejar de ver qué tajada política podemos sacar, por eso sigo instando al diálogo y que nos pongamos de acuerdo para defender la salud y la economía de los juninenses. Hoy, ante la falta de consenso, hemos decidido desde el Municipio acatar la Fase 2 impuesta por la Provincia de Buenos Aires, sin modificaciones”, concluyó.